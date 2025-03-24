Witkoff: Hamas Sorumlu ve Masaya Dönmeli

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de yeniden başlayan çatışmalardan "Hamas'ı sorumlu" tutarak, "Kesinlikle herkesi masaya geri döndürüp rehineleri eve götürmeyi umuyorum." dedi.

ABD basınına göre Witkoff, "Fox News Sunday" programında yaptığı açıklamada, Gazze Şeridinde yeniden başlayan çatışmalardan "Hamas'ın sorumlu olduğunu" savunarak, "Kabul edilebilir bir anlaşmamız olduğunu düşünüyordum. Hatta Hamas'tan onay aldığımızı bile düşünüyordum." ifadelerini kullandı.

Süreçte "kendisinin aldatılabilme" ihtimalini değerlendirdiğini kaydeden Witkoff, "Belki de bu benim aldatılmam. Orada olduğumuzu sanıyordum ve belli ki orada değildik. Burada saldırganın kim olduğunu açıkça ortaya koymamız gerekiyor ve o da Hamas." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin, İsrail'in yanında olduğunu vurgulayan Witkoff, Gazze'deki ateşkesin uzatılmasını kapsayan "köprü önerisini" anımsatarak, "Hamas'ın demilitarize olması ve 'köprü önerisinin' kabul edilmesi için her türlü fırsatı vardı." diye konuştu.

Hamas'ın tekrar "elini uzatması"

Witkoff, 40-50 günlük bir ateşkes, silahsızlanma ile nihai bir ateşkesin tartışılabileceği "köprü önerisinin" kabul edilmesi konusunda Hamas'ın her türlü fırsata sahip olduğunu ileri sürerek, "Her türlü fırsat vardı ve bunu yapmamayı seçtiler." dedi.

Hamas'ın tekrar "elini uzatması" halinde ABD'nin duruma "yine de duyarlı" olacağını bildiren Witkoff, "Kesinlikle herkesi masaya geri döndürüp rehineleri eve götürmeyi umuyorum." ifadesini kullandı.

?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 670'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1200'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 21'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 274'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.