Wong'dan Dutton'a Ateşkes Yanıtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Wong'dan Dutton'a Ateşkes Yanıtı

Avustralya Dışişleri Bakanı Wong, muhalefet lideri Dutton'ı ateşkes çağrısına aşırı tepki vermekle suçladı.

13.10.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Orta Doğu'da ateşkes çağrılarını desteklemediği gerekçesiyle tepki gösterdiği muhalefeti "aşırı" olmakla suçladı.

SBS News'taki habere göre, Wong, muhalefetin Orta Doğu'da ateşkes konusundaki tutumuna ilişkin açıklama yaptı.

Wong, muhalefetteki Liberal Partinin lideri Peter Dutton'ın Orta Doğu'da ateşkes çağrılarını desteklemediği için "aşırı" olduğunu belirtti.

Dutton'ın, "Avustralyalıları, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar üzerinden böldüğünü" söyleyen Wong, "Dutton'ın her konuda olumsuz olduğunu biliyoruz ancak sivillerin hayatını kurtaracak ve çatışmaların tırmanmasını önleyecek ateşkes konusunda olumsuz olması oldukça aşırı." ifadesini kullandı.

Wong, Dutton'ın "Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'in ateşkes çağrıları nedeniyle kınanması gerektiği" yönündeki yorumunu hatırlatarak, muhalefetin ateşkes konusundaki tutumunun "ABD de dahil olmak üzere uluslararası toplumla çeliştiğini" kaydetti.

Muhalefet lideri Dutton, Başbakan Albanese'i, Hamas'ı ve 7 Ekim saldırılarını kınayan bir önergede ateşkes çağrısı yaptığı için eleştirmiş ve Albanese'in "kınanması gerektiğini" savunmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avustralya, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Wong'dan Dutton'a Ateşkes Yanıtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur
11:27 Sedat Peker’den Köfteci Yusuf sorusuna Süleyman Soylu’lu yanıt Sedat Peker'den Köfteci Yusuf sorusuna Süleyman Soylu'lu yanıt
09:34 Kabine’de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir Kabine'de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir
08:10 Köfteci Yusuf’a verilen “Helal sertifa“ CHP’yi harekete geçirdi Köfteci Yusuf'a verilen "Helal sertifa" CHP'yi harekete geçirdi
11:05 Olimpiyat Oyunları’na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı Olimpiyat Oyunları'na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı
10:39 Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu
10:38 Kredi kartlarına katkı payı geliyor Limit düşürmek için sıraya girdiler Kredi kartlarına katkı payı geliyor! Limit düşürmek için sıraya girdiler
10:35 LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
10:20 Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen’den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen'den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor
10:07 Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü
10:02 Arda Güler’in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti’nin başını yaktı Arda Güler'in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti'nin başını yaktı
09:56 Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
09:36 Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan’ı zora sokacak iddia Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan'ı zora sokacak iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 12:32:04. #1.13#
SON DAKİKA: Wong'dan Dutton'a Ateşkes Yanıtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.