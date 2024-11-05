Wong ve Jaishankar, Kanada-Hindistan İlişkilerini Görüştü - Son Dakika
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Wong ve Jaishankar, Kanada-Hindistan İlişkilerini Görüştü

Avustralya ve Hindistan, Kanada'daki Sih ayrılıkçılarına yönelik iddiaları ele aldı.

05.11.2024 12:18
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Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşmesinde, Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah'ın Kanada'daki Sih ayrılıkçıları hedef gösterdiğine yönelik iddiaları ele aldıklarını bildirdi.

Wong, Avustralya'nın başkenti Canberra'da, Jaishankar ile düzenledikleri basın toplantısında, yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görüşmede, Kanada'nın, Hindistan İçişleri Bakanı Shah'ın, Kanada'daki Sih aktivistlerin hedef alınmasını emrettiğine dair öne sürdüğü iddialara değindiklerini ifade eden Wong, Hindistan'ın bu iddiaları reddettiğini kaydetti.

Söz konusu iddialarla ilgili endişelerini açıkça dile getirdiklerini belirten Wong, "Kanada'nın yargı sürecine saygı duyduklarını" dile getirdi.

Penny Wong, "Bizden beklediğiniz gibi Hindistan'a görüşlerimizi iletiyoruz ve hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı ve tüm ülkelerin egemenliği gibi konularda ilkeli bir duruş sergiliyoruz." diye konuştu.

Jaishankar ise Kanada'nın Hint diplomatları gözaltında tuttuğunu ve bunun "kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, "Kanada, ayrıntı vermeden iddialarda bulunma alışkanlığı geliştirdi." dedi.

Kanada Dışişleri Bakan Yardımcısı David Morrison, 30 Ekim'de Parlamento'daki Ulusal Güvenlik Komisyonu üyelerine yaptığı açıklamada, Hindistan İçişleri Bakanı Shah'ın, Kanada'daki Sih ayrılıkçıları hedef alan bir şiddet, gözdağı ve istihbarat toplama kampanyası düzenlenmesi emri verdiğini öne sürmüş, ancak Shah'ın olayla ilişkisinin nasıl öğrenildiğine dair bilgi paylaşmamıştı.

Kanada topraklarında geçen yıl bir Sih ayrılıkçının öldürülmesiyle ilgili tartışmalar sürerken Kanada ve Hindistan, diplomatlarını karşılıklı sınır dışı etmişti.

KLF yöneticisi Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesi

"Sih ülkesi" anlamına gelen "Halistan" fikrini benimseyen Halistan Kurtuluş Gücü (KLF), Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.

Hindistan'ın yayımladığı 40 "teröristin" isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı KLF'nin yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran 2023'te Kanada'da öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, "Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu" iddia etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Kanada'daki Hindistan vize başvurularını almakla yetkili kuruluş BLS International'dan yapılan açıklamada, "Hindistan misyonundan önemli açıklama: Operasyonel nedenlerden dolayı 21 Eylül 2023 itibarıyla Hindistan vize hizmetleri ikinci bir bildiriye kadar askıya alınmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Kaynak: AA

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