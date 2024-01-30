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Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonu Buket Kaya'nın Ölümüyle Sonuçlanan Kazada Sürücüye 15 Yıla Kadar Hapis İstemi - Son Dakika
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Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonu Buket Kaya'nın Ölümüyle Sonuçlanan Kazada Sürücüye 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

Kayseri'de otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Wushu Kung Fu Avrupa şampiyonu Buket Kaya'nın ölümüyle ilgili olarak sürücü Ramazan Öner hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Öner'in alkollü olduğunu itiraf ettiği ifadesinde, kazanın nasıl meydana geldiğini hatırlamadığını söyledi.

Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonu Buket Kaya\'nın Ölümüyle Sonuçlanan Kazada Sürücüye 15 Yıla Kadar Hapis İstemi
30.01.2024 - 10:50,  Güncelleme: 10:56
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KAYSERİ'de otomobilin TIR'a arkadan çarptığı, Wushu Kung Fu Avrupa şampiyonu Buket Kaya'nın (21) hayatını kaybettiği kazada tutuklanan sürücü Ramazan Öner (27) hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Otomobil sürücüsü Öner, iddianamedeki ifadesinde, "Alkollü olduğum doğrudur. Gözümü açtığımda hastanedeydim" dedi.

Kaza, geçen yıl 22 Ekim'de saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Ramazan Öner yönetimindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil, K.Ö. yönetimindeki 03 ABN 358 plakalı patates yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada Wushu Kung Fu Avrupa şampiyonu milli sporcu Buket Kaya hayatını kaybetti, Ramazan Öner ile M.T. yaralandı. TIR şoförü K.Ö. ifadesi sonrası serbest bırakılırken, tedavisinin ardından gözaltına alınan Ramazan Öner tutuklandı. 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5'inci Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alan, Ekim 2022'de de Balkan şampiyonu olan Buket Kaya'nın cenazesi de Talas ilçesinde toprağa verildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kaza ile ilgili soruşturmayı tamamlayıp, iddianame hazırladı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Ramazan Öner hakkında 'taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, ifadesi de yer alan Öner, kaza sırasında alkollü olduğunu belirterek, "Aracı ben kullanıyordum, alkollü olduğum doğrudur. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Kazanın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum. Olay nedeniyle çok üzgünüm" dedi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonu Buket Kaya'nın Ölümüyle Sonuçlanan Kazada Sürücüye 15 Yıla Kadar Hapis İstemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonu Buket Kaya'nın Ölümüyle Sonuçlanan Kazada Sürücüye 15 Yıla Kadar Hapis İstemi - Son Dakika
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