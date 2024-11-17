Xi Jinping: ABD Provokasyon Yapmamalı

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LİMA, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD'nin Nansha Qundao'ya bağlı ada ve resiflerle ilgili ikili anlaşmazlıklara dahil olmaması, ayrıca provokasyonları tahriklerle kışkırtmaması gerektiğini söyledi.

Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki topraklarını, egemenliğini ve denizcilik alanındaki hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruduğunu belirten Xi, ilgili ülkeler arasında diyalog ve istişarenin Güney Çin Denizi'ndeki farklılıkları yönetmenin her zaman en iyi yolu olduğunu ifade etti.

Xi açıklamayı, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen 31. APEC Ekonomik Liderler Toplantısı çerçevesinde ABD Başkanı Joe Biden ile cumartesi günkü görüşmesinde yaptı.