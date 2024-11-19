Xi Jinping: Çin-Avustralya İlişkileri Gelişmeli - Son Dakika
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Xi Jinping: Çin-Avustralya İlişkileri Gelişmeli

Xi Jinping, Çin ve Avustralya arasında çıkar çatışması olmadığını ve işbirliğini güçlendirmeyi vurguladı.

19.11.2024 14:02
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RIO DE JANEIRO, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Avustralya arasında temel bir çıkar çatışması bulunmadığını söyledi.

Xi söz konusu açıklamayı pazartesi günü 19. G20 Liderler Zirvesi sırasında Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile gerçekleştirdiği görüşmede yaptı.

Xi, iki taraf karşılıklı saygıya bağlı kaldığı, birbirlerine eşit şekilde muamele ettiği ve farklılıkları rafa kaldırırken ortak zemin arayışında bulunmaya devam ettiği sürece Çin-Avustralya ilişkilerinin kesinlikle iyi yönde gelişeceğini belirtti.

Xi, Albanese ile görüşmesinde Çin ve Avustralya'ya koordinasyon ve işbirliğini güçlendirme ve korumacılığa karşı çıkma çağrısı yaptı.

Çin ve Avustralya'nın ekonomik küreselleşmenin ve serbest ticaretin destekçileri ve savunucuları olduğunu kaydeden Xi, iki taraftan ortak kalkınma gerçekleştirmek üzere dışa açılma yoluyla farklı ülkeler arasında fırsat ve faydaların paylaşılmasını teşvik etmelerini istedi.

Xi, Çin ile Avustralya arasında daha gelişmiş, daha istikrarlı ve daha verimli kapsamlı stratejik ortaklık inşa etmek üzere Avustralya tarafıyla çalışmaya hazır olduğunu da söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi Jinping: Çin-Avustralya İlişkileri Gelişmeli - Son Dakika

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