Xi Jinping: Çin ve Kırgızistan Kuşak ve Yol İşbirliğini Derinleştirmeli - Son Dakika
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Xi Jinping: Çin ve Kırgızistan Kuşak ve Yol İşbirliğini Derinleştirmeli

Xi Jinping: Çin ve Kırgızistan Kuşak ve Yol İşbirliğini Derinleştirmeli

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Kırgızistan'ın yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini derinleştirip daha etkin hale getirmek için yeni düşünme biçimleri keşfetmesi gerektiğini söyledi. Xi, iki tarafın ekonomi, ticaret ve yatırım işbirliğini genişletmesi, bağlanabilirliği güçlendirmesi ve kaliteli yeni üretici güçler konusunda işbirliğini artırması gerektiğini kaydetti.

04.07.2024 15:30
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ASTANA, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Kırgızistan'ın yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini derinleştirip daha etkin hale getirmek için yeni düşünme biçimleri keşfetmesi gerektiğini söyledi.

Xi iki tarafın ekonomi, ticaret ve yatırım işbirliğini genişletmesi, bağlanabilirliği güçlendirmesi ve kaliteli yeni üretici güçler konusunda işbirliğini artırması gerektiğini kaydetti.

Xi, Çarşamba günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi öncesinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşmesi sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

İyi komşuların birbirinin iyiliğini isteyeceğini kaydeden Xi, Çin'in istikrarlı ve kalkınan bir Kırgızistan görmekten mutlu olduğunu ve ulusal bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruması ve kendi ulusal şartlarına uygun bir kalkınma yolu bulması konusunda Kırgızistan'ı her zaman olduğu gibi kararlılıkla destekleyeceğini ifade etti.

Xi, Çin'in Kırgızistan'dan daha fazla miktarda yüksek kaliteli yeşil tarım ürünleri ithal etmek, bu Orta Asya ülkesinde yatırım yapan ve iş faaliyetleri yürüten Çinli işletmeleri desteklemek, yeni enerjili araçlar ve sınır ötesi elektronik ticaret gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmek ve Çin-Kırgızistan- Özbekistan demiryolu projesinin inşasını hızlandırmak istediğini belirtti.

Çin Cumhurbaşkanı, Kırgızistan'la koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye, Çin-Orta Asya mekanizmasını güçlendirmeyi sürdürmeye ve Shanghai İşbirliği Örgütü'nün tüm tarafların ortak çıkarlarına hizmet eden doğru bir doğrultuda gelişmesini sağlamaya istekli olduklarını sözlerine ekledi.

Caparov ise geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Çin'e gerçekleştirdiği ve ikili ilişkilerde yeni bir dönemi başlatan ziyaretini tüm canlılığıyla hatırladığını söyledi. Caparov, an itibarıyla Kırgızistan ile Çin arasındaki siyasi ilişkilerin üst düzeyde gelişim sergilediğini, iki ülkenin çeşitli departmanlarının yakın iletişimi sürdürdüğünü, alt ulusal düzeydeki etkileşim ve işbirliğinin hızla yükseldiğini ve ikili ticaret ve yatırımların istikrarlı şekilde arttığını kaydetti.

Caparov, yüzyıldır görülmemiş küresel değişimler karşısında Kırgızistan-Çin ilişkilerinin her zaman kaya gibi sağlam durduğunu ve iki ülke arasında siyasi farklılıklar yahut işbirliği engellerinin bulunmadığını ifade etti.

Kırgızistan'ın tek Çin ilkesini sıkı sıkıya desteklediğini vurgulayan Caparov, daha fazla sayıda Çinli işletmenin Kırgızistan'a yatırım yapmasından memnuniyet duyacaklarını ve Çinli işletmelere iyi bir iş ortamı sunacaklarını dile getirdi. Caparov, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu projesinin inşasını ve Shanghai İşbirliği Örgütü ve diğer platformlarda çok taraflı yakın iletişim ve işbirliğini teşvik etmek üzere iki tarafın birlikte çalışmasını umduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

Kırgızistan, Xi Jinping, Ekonomi, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Jinping: Çin ve Kırgızistan Kuşak ve Yol İşbirliğini Derinleştirmeli - Son Dakika

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