Xi Jinping, Çin ve Rusya'nın kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmeye çağrıda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Xi Jinping, Çin ve Rusya'nın kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmeye çağrıda bulundu

Xi Jinping, Çin ve Rusya\'nın kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmeye çağrıda bulundu

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Rusya'ya kalkınma stratejileri arasındaki uyumu ve uluslararası stratejik koordinasyonu güçlendirmeye devam etme çağrısında bulundu. Xi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülkenin kalıcı dostluğa yönelik asli amacı gözetmeyi ve halklara fayda sağlama kararlılığını sürdürmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, Çin ve Rusya'nın kendi meşru hak ve çıkarlarını korumak ve uluslararası ilişkileri yöneten temel normları gözetmek için daha fazla çaba ortaya koyması gerektiğini ifade etti. Putin ise Rusya-Çin ilişkilerinin tarihteki en yüksek seviyeye ulaştığını belirterek, iki ülkenin birbirine saygı duyduğunu ve birbirine eşitlik ve karşılıklı fayda çerçevesinde muamele ettiğini belirtti.

04.07.2024 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASTANA, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Rusya'ya kalkınma stratejileri arasındaki uyumu ve uluslararası stratejik koordinasyonu güçlendirmeye devam etme çağrısında bulundu.

Xi, Astana'da düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çarşamba günü gerçekleştirdiği görüşmede söz konusu açıklamayı yaptı.

Cumhurbaşkanı, çalkantı ve değişimlerle dolu uluslararası konjonktürde, iki ülkenin kalıcı dostluğa yönelik asli amacı gözetmeyi ve halklara fayda sağlama kararlılığını sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Çin ve Rusya'yı ikili ilişkilerinin benzersiz değerini daima muhafaza etmeye ve ikili işbirliğinin temelindeki itici gücü keşfetmeye çağıran Xi, iki ülkenin kendi meşru hak ve çıkarlarını korumak ve uluslararası ilişkileri yöneten temel normları gözetmek için daha fazla çaba ortaya koyması gerektiğini ifade etti.

Xi, Rusya'yı BRICS dönem başkanı olarak sorumluluklarını yerine getirme, "Küresel Güney'i" birleştirme, "yeni bir Soğuk Savaşı" önleme ve yasadışı tek taraflı yaptırımlara ve hegemonyacılığa karşı çıkma konusunda desteklediklerini söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı, Çin ve Rusya'nın kapsamlı stratejik koordinasyonu güçlendirmeye devam etmesi, dış müdahalelere karşı çıkması ve bölgesel huzur ve istikrarı ortaklaşa koruması gerektiğini vurguladı.

Putin ise günümüzde Rusya-Çin ilişkilerinin tarihteki en yüksek seviyeye ulaştığını belirterek, iki ülkenin birbirine saygı duyduğunu ve birbirine eşitlik ve karşılıklı fayda çerçevesinde muamele ettiğini belirtti.

Rusya-Çin ilişkilerinin bağlantısızlık ilkesini gözettiğini ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını vurgulayan Putin, bunun ise iki halkın refahına uygun olduğunu ifade etti.

Çin'in kendi temel çıkarlarını ve meşru hak ve menfaatlerini korumasını desteklediklerini ifade eden Putin, Çin'in iç işlerine ve Güney Çin Denizi meselesine dışarıdan müdahale edilmesine karşı olduklarını söyledi.

İki lider ayrıca ortak ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Xi, Çin'in her zaman tarihin doğru tarafında durduğunu, barış görüşmelerini teşvik etmeye bağlı kaldığını ve Ukrayna krizi ile diğer bölgesel sıcak gündem meselelerinin siyasi çözümü için olumlu çaba sarf etmeyi sürdürmeye istekli olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Putin, Xi Jinping, Rusya, Rusya, Çin, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Jinping, Çin ve Rusya'nın kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmeye çağrıda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 Erdoğan’dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail’in bir an önce durdurulması lazım Erdoğan'dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail'in bir an önce durdurulması lazım
14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
14:06 CHP lideri Özel’den Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
11:47 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP’li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış
11:17 Sinan Ateş’in annesi mahkemede fenalaştı Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı Sinan Ateş'in annesi mahkemede fenalaştı! Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı
14:41 Tayland’da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi Tayland'da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi
14:31 Sunucu Kadir Ezildi evleniyor Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
14:30 Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı
14:04 Yok artık Aboubakar Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi Yok artık Aboubakar! Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi
13:07 Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı
12:32 “Kebap diyarının hastalığı“ için uyarı Özellikle erkeklerde görülüyor "Kebap diyarının hastalığı" için uyarı! Özellikle erkeklerde görülüyor
12:27 İstanbullular dikkat AKOM saat verdi, sağanak yağış geliyor İstanbullular dikkat! AKOM saat verdi, sağanak yağış geliyor
12:14 İnek sağmak için girdi, canından oldu İnek sağmak için girdi, canından oldu
12:11 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
12:07 Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 16:26:36. #1.12#
SON DAKİKA: Xi Jinping, Çin ve Rusya'nın kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmeye çağrıda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement