Xi Jinping'den Ukrayna Açıklaması

Güncel

LİMA, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkesinin Ukrayna konusundaki tutum ve eylemlerinin her zaman adil ve dürüst olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, Çin'in barış görüşmelerini teşvik etmek için mekik diplomasisi ve arabuluculuk yürüttüğünü, barış için her türlü çabayı gösterdiğini ve bölgede tansiyonun düşürülmesi için çalıştığını belirtti.

Xi açıklamayı, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen 31. APEC Ekonomik Liderler Toplantısı çerçevesinde ABD Başkanı Joe Biden ile cumartesi günkü görüşmesinde yaptı.