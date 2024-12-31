Xi ve Putin Yeni Yılı Kutladı - Son Dakika
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Xi ve Putin Yeni Yılı Kutladı

Xi Jinping ve Putin, Çin-Rusya ilişkilerini güçlendirme sözü vererek yeni yıl mesajı gönderdiler.

31.12.2024 13:40
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BEİJİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin birbirlerinin yeni yılını kutladı.

Xi salı günkü mesajında Çin ve Rusya'nın her zaman ittifak kurmama, cepheleşmeme ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almama ilkeleriyle aydınlatılan doğru yolda el ele ileriye doğru yürüdüğünü söyledi.

Xi, iki taraf arasındaki karşılıklı siyasi güven ve stratejik koordinasyonun, iki liderin stratejik kılavuzluğunda bir üst seviyeye doğru sürekli ilerleme kaydettiğini sözlerine ekledi.

Xi, iki tarafın BRICS mekanizmasının ve Shanghai İşbirliği Örgütü'nün dönem başkanları olarak birbirlerini destekleyerek Küresel Güney'in dayanışma ve işbirliğine önemli düzeyde katkı yaptığını ifade etti.

Xi, kalıcı iyi dostluk, kapsamlı stratejik koordinasyon ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğiyle ön plana çıkan Çin-Rusya ilişkilerinin sağlamlaştırılıp derinleştirilmesini sürdürmek üzere Devlet Başkanı Putin'le yakın etkileşimi ve Çin-Rusya işbirliğinin genel doğrultusunu devam ettirmeye hazır olduğunu belirtti.

Putin ise Xi'nin yeni yıl ve Bahar Bayramı'nı en içten dileklerle kutlayarak Çin halkına mutluluk ve sağlık diledi.

İki ülke arasındaki ekonomi, ticaret, enerji, ulaşım, bilim ve teknoloji gibi alanlardaki karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin düzenli şekilde ilerlediğini kaydeden Putin, Rusya-Çin Kültür Yılları'nın başarılı şekilde başlatılmasının, halklar arası etkileşimlerin genişletilmesine yönelik daha fazla fırsat yarattığını belirtti.

Putin, 2025 yılında Cumhurbaşkanı Xi ile yakın iletişim sürdürüp çeşitli alanlarda ikili ilişkiler ve işbirliğinin gelişimini ortaklaşa teşvik etmeye ve Birleşmiş Milletler, BRICS ve G20 gibi çok taraflı platformlarda koordinasyon ve işbirliğini daha fazla güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

Putin, bu çabaların sadece iki halkın çıkarlarına tam olarak hizmet etmekle kalmayacağını, aynı zamanda uluslararası ve bölgesel güvenlik ve istikrara da katkıda bulunacağını kaydetti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi ve Putin Yeni Yılı Kutladı - Son Dakika

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