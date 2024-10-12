Xinhua ve El Cezire'den İşbirliği Vurgusu

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BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Çin'in başkenti Beijing'de El Cezire Medya Grubu Genel Müdür Vekili Mustafa Sevvak ile bir araya geldi.

Fu, Cuma günü gerçekleşen görüşmede Xinhua Haber Ajansı ile El Cezire Medya Grubu arasındaki uzun süredir devam eden dostane işbirliğinden övgüyle bahsetti.

Fu, El Cezire Medya Grubu'nun, Dünya Medya Zirvesi'ni aktif şekilde destekleyip zirveyle ilgili faaliyetlere katıldığını ve zirve mekanizmasının sağlamlaştırılıp geliştirilmesine önemli katkılarda bulunduğunu belirtti.

Fu, El Cezire Medya Grubu ile etkileşim ve işbirliğini güçlendirmeye, iki kuruluşun kendine özgü avantajlarına tam işlerlik kazandırmaya ve karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmeye istekli oldukların ifade etti.

Sevvak ise hem El Cezire Medya Grubu hem de Xinhua Haber Ajansı'nın, profesyonel şekilde insanlara gerçeği anlatmaya adanmış uluslararası medya kuruluşları olduğunu söyledi. Sevvak, El Cezire Medya Grubu'nun Xinhua Haber Ajansı'yla karşılıklı öğrenmeyi güçlendirmeye ve çeşitli alanlardaki işbirliğini desteklemeye istekli olduğunu sözlerine ekledi.

"Yapay Zeka ve Medyanın Dönüşümü" başlıklı 6. Dünya Medya Zirvesi'ne Xinhua Haber Ajansı ve Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi idaresi ev sahipliği yapacak.