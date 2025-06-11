HATAY'da aç kalan 2 yaban domuzu, yerleşim alanına inip yiyecek aradı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde evlerin bulunduğu bölgeye inen 2 yaban domuzu, yiyecek aradı. Akşam saatlerine doğru mahallede görülen yaban domuzları, bir süre çevrede gezindikten sonra tekrar ormana yöneldi. Yaban domuzlarının yerleşim yerinde gezip, yiyecek aradığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Yaban Domuzları Mahalleye İndi - Son Dakika
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