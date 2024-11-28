Yaban Hayvanlarına Kış Destek

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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, kış şartlarından etkilenen yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Akıncılar Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Amirliği personeli, doğanın karla kaplanması nedeniyle yol kenarlarına, kırsal ve dağlık arazide yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Kaymakam Musa Türkmen, jandarma ve emniyet personelinin kış boyunca yaban hayvanlarını besleme faaliyetlerine devam edeceği belirtti.

Türkmen, faaliyete katılan güvenlik güçlerine teşekkür etti.