- İsrail'deki silahlı saldırıda 8 kişi öldü
İki saldırgan etkisiz hale getirildi
TEL AVİV - İsrail'in Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Polis, iki saldırganı etkisiz hale getirdi.
İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentindeki Kudüs Caddesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı açıklandı. Polis, iki saldırganı etkisiz hale getirdi.
Son Dakika › Güncel › Yafa'da Silahlı Saldırı: 8 Ölü - Son Dakika
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