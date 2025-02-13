Yahudi Din Adamlarından Trump'a Tepki - Son Dakika
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Yahudi Din Adamlarından Trump'a Tepki

350 Yahudi din adamı, Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı çıktı.

13.02.2025 23:48
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NEW ABD'de 350 Yahudi din adamı, ulusal düzeyde yayın yapan New York Times (NYT) gazetesine ilan vererek, Başkan Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilere yönelik planına karşı çıktı.

Tam sayfa verilen ilanda, "Trump, tüm Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması çağrısında bulundu. Yahudi halkı etnik temizliğe hayır diyor!" başlığı kullanıldı.

İlanın altında, aralarında bazı Yahudi aktivistlerle birlikte 350 hahamın isimlerine yer verilerek, Trump'ın Filistinlileri Gazze'de zorla yerinden etme planına tepki gösterildi.

ABD Başkanı Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Times, Son Dakika

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