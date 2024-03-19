Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'daki Bedevi aileleri göçe zorluyor

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Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria sakini Filistinli 5 Bedevi aileyi yaşadıkları topraklardan ayrılmaya zorluyor.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin 17 Mart akşamı Nablus kentinin doğusundaki Es-Suhn bölgesinde yaşayan Bedevi ailelere saldırdığını, koyunlarını otlatmalarını ve suya götürmelerini engellediklerini belirtti.

Melihat, Yahudi yerleşimcilerin "Filistinlilere ait geniş meraları ele geçirmek için yaklaşık 30 kişiden oluşan 5 Bedevi aileyi silahlarla tehdit ettiğini ve göçe zorladığını" aktardı.

Bölgede yaklaşık 200 kişinin yaşadığına dikkati çeken Melihat, bu kişilerin tek gelir kaynaklarının hayvancılık olduğunu, 1970'li yıllardan bu yana bölgede ikamet ettiklerini söyledi.

Melihat, sözlerine şöyle devam etti:

"Tehcir tehlikesi bölgede yaşayan diğer aileleri de tehdit ediyor. Eğer bölgede yaşayan bütün aileler buradan ayrılırsa, bu, yerleşimcilerin, Bedevilerin yaşadığı, hayvancılık ve tarım için kullandıkları 15 bin dönümü aşan geniş bölgeyi ele geçireceği anlamına geliyor."

Özellikle Ürdün Vadisi'ndeki Bedevilerin, Nekbe'den bu yana en çok "etnik temizlik" sürecine maruz kalan topluluklar olduğunu vyrgulayan Melihat, "Bedevilerin, yerleşimcilerle eşit olmayan bir savaşta yalnız bırakılmanın ve anavatanlarında yabancılaşmanın acısını hissettiğini" dile getirdi.

BEYDER'in elindeki verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki 28 Bedevi topluluğunun zorla yerinden edildiğini aktaran Melihat, bu tarihten önce yerinden edilen 4 Bedevi topluluğu olduğunu kaydetti.

Filistinli Bedevi topluluklarına ait 6 okulun 2023 yılında yıkıldığını, 6 okulun ise tahrip edildiğini aktaran Melihat, BEYDER'in istatistiklerine göre geçen yıl İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından 1024 ihlal ve saldırı gerçekleştirildiğine işaret etti.

Dağda koyun otlatan Filistinlilere para cezası

Yönettiği kuruluşun 2024'ün başından bu yana "yaklaşık 460 ihlali belgelediğini" söyleyen Melihat, "İşgalciler ve Yahudi yerleşimciler bu yılın başında Bedevilere karşı yeni bir politika üretti. Batı Şeria'daki Yerleşim Konseyinin koyunlarını otlatmak için dağlara getirenlere ağır para cezası uyguluyor." dedi.

Filistin resmi ajansı WAFA, bir grup Yahudi yerleşimcinin Selfit'in batısındaki El-Matvi bölgesinde saldırdıkları 2 çobanı yaraladığını 40 koyunu da çaldığını belirtmişti.

Bölge sakini Hamed el-Azazma, "İşgalci 10 silahlı kişi, Matvi bölgesinde koyun güden oğullarıma saldırdı ve ikisinin yaralanmasına neden oldu, telefonlarını kırdı ve 40 koyunu çaldı." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından kınama

Filistin Dışişleri Bakanlığı da Yahudi yerleşimcilerin söz konusu saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"BM'nin 2334 sayılı kararının uygulanmaması işgalci milisleri ve siyasi düzeyde arkalarında duranları Filistinlilere karşı daha fazla ihlal, baskı ve istismara devam etmeleri, daha fazla topraklarını çalarak yerleşim amaçlı tahsis etmeleri konusunda teşvik ediyor.

Yahudi yerleşiminin durdurulması, işgalci milislerin dağıtılması, silahsızlandırılmaları, finans kaynaklarının kurutulması, siyasi ve hukuki koruma kalkanının üzerlerinden kaldırılması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuyoruz."

Dışişleri Bakanlığı ayrıca " Ramallah'ın batısındaki Filistinlilerin toprakları üzerinde kaçak yerleşimler kurulup genişletilmesini" şiddetle kınadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.