Yahya'nın Hayali: Bisiklet Tamirciliği - Son Dakika
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Yahya'nın Hayali: Bisiklet Tamirciliği

Yahya\'nın Hayali: Bisiklet Tamirciliği
09.07.2025 11:38
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Otizmli Yahya Arıcı, bisiklet tamirciliği ve masa tenisinde önemli ilerlemeler kaydediyor.

Konya'da 13 yaşındaki otizmli Yahya Arıcı, bisiklet tamirciliği ve masa tenisi yeteneğini ilerleterek, hem sporda hem de iş hayatında yer edineceğine inanıyor.

Arıcı'ya, hareketlerindeki farklılıktan dolayı götürüldüğü hastanede 1,5 yaşındayken otizm tanısı konuldu. Çocuk gelişim uzmanı annesi Sıdıka Arıcı'nın desteği ve Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nda (SOBE) aldığı eğitimle gelişim gösteren Arıcı'nın bisiklet tamiri ve masa tenisi tutkusu fark edildi.

Bu yönde kendisine destek verilen Arıcı, masa tenisinde lisanslı sporcu olarak şampiyonalara katılmaya başladı.

"Şu anda tek hayali bisiklet tamirciliği"

Evladını hiç yalnız bırakmayan Arıcı, AA muhabirine, oğluna konulan tanının ardından hayat boyu devam edecek eğitim ve rehabilite sürecine başladıklarını söyledi.

Oğlunun 4 yaşlarındayken ilk seslerini çıkarmaya başladığını anlatan Arıcı, "Yahya 'Anne' desin diye dua ederdim. Bugünler benim için çok sürpriz oldu." dedi.

Arıcı, Yahya'nın tamir işlerine ilgi duyduğunu, videolar izleyerek kendisini geliştirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bisiklet sürmeyi çok seviyor. Bisikletçiye gitmiş, gün boyu yapılanları izlemiş. Zaten görsel hafızası çok iyi. Bir şey izlediği zaman hemen onu kapıyor. Tamirciden gördüğü şekliyle başladı. Kendisi, mahalledeki çocukların bisikletlerinin tamirini yaptı. Sonra SOBE'deki bisikletlerin tamiri derken şu anda 'Bisiklet tamircisi olacağım.' diyor. Evin bodrumunda müsait alan vardı. 'Anne ben buraya dükkan açacağım.' dedi. Kapısına kartondan 'Yahya'nın tamir atölyesi' yazan bir tabela hazırladı. Şu anda tek hayali bisiklet tamirciliği."

Yahya'nın masa tenisinde de çok yetenekli olduğunu vurgulayan Arıcı, tenise başladıktan iki ay sonra Konya'daki şampiyonada derece aldığını, bisiklet tamirciliğiyle birlikte masa tenisine de devam edeceğini dile getirdi.

'Yapamaz' denilen bir çocuğun, imkan verilirse neler yapabileceğini göstermek istiyoruz"

Hareket eğitimi uzmanı Ömer Arıcı da Yahya'nın yetenekli biri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Buradaki çocukların bisikletleri çok çabuk bozulabiliyor. Yahya elimiz kolumuz oldu. Ne zaman bir bisiklet bozulsa, 'Yahya gel.' diyoruz. Yahya bisikleti tamir ediyor, çok mutlu oluyor. 3 yıldır da masa tenisi oynuyor. Özel Sporcular Federasyonunun düzenlediği il şampiyonasında son 3 yıldır derece alıyor. Son 2 yıldır da Türkiye şampiyonalarında ilimizi temsil ediyor. Son iki şampiyonada Konya birincisi oldu, Türkiye Şampiyonası'na gitti. 'Yapamaz' denilen bir çocuğun, imkan verilirse neler yapabileceğini göstermek istiyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yahya'nın Hayali: Bisiklet Tamirciliği - Son Dakika

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