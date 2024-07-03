Yahyalı Belediyesi İlçe Genelinde Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Yahyalı Belediyesi İlçe Genelinde Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Yahyalı Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kadir Kafalı Caddesi'nde devam eden asfaltlama çalışmalarını denetledi. Öztürk, asfaltlama çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, kendi asfalt plenteleriyle ürettikleri asfaltı caddelere serdiklerini ve Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy'un girişimleriyle belediyeye 250 ton bitüm hibesi sağlandığını ifade etti. Öztürk, Yahyalı'ya daha iyi hizmet verebilmek için gayret ettiklerini ve asfaltı dökülen caddenin önemli bir bağlantı yolu olduğunu vurguladı. İmar ve belediyecilik çalışmalarının önemine dikkat çekti.

03.07.2024 17:13
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Yahyalı Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kadir Kafalı Caddesi'nde devam eden asfaltlama çalışmalarını inceledi.

İlçe genelindeki asfaltlama çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Kendi asfalt plentimizle üretimini yaptığımız asfaltın caddemize serimini yapıyoruz. Yaptığı girişimlerle belediyemize 250 ton bitüm hibesi sağlayan gururumuz, kıymetli Kayseri Milletvekilimiz Sayın Bayar Özsoy'a şükranlarımı sunuyorum. Yahyalı'ya daha iyi hizmet verebilmenin gayreti ve kaygısındayız. Şu an asfaltı dökülen caddemiz Kayseri Caddesi ile çevreyolunu birbirine bağlayan önemli bir bağlantı yolu. Çalışmalarımızda son noktaya geldik. Mutlu sona bugün erişeceğiz. Artık şehirlerden kırsala göçün arttığı bu dönemde yaptığımız bu çalışmalar çok önemli. İmar ve belediyecilik çalışmalarımız çok çok önemli."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yahyalı Belediyesi İlçe Genelinde Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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