Yakaköy\'de Su Eylemi

İZMİR'in Bornova ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesi sakinleri, bir aydır evlerine su verilmediğini belirterek Bornova Belediyesi önünde eylem yaptı.

Yaklaşık 1600 hanenin bulunduğu Yakaköy Mahallesi'nde yaşayanlar, susuzluk sorununa çözüm bulunmadığı gerekçesiyle belediye binası önünde toplandı. 'Su haktır, lüks değil' ve 'Bulaşıklar yıkanamıyor, İZSU nerede?' yazılı pankartlar taşıyan grup, çözülmeyen soruna tepki gösterdi. Ardından Hilal Ergül (12) ve Maya Hatino (12), mahalle sakinleri adına basın açıklamasını okudu. Ergül, "Bizler İzmir Bornova ilçesine bağlı Yakaköy sakinleri olarak bugün, burada yıllardır süregelen ihmal ve son günlerde yaşadığımız büyük mağduriyet nedeniyle toplanmış bulunuyoruz. Yakaköy, çalışkan ve dayanışma içinde yaşayan bir köydür. Ancak ne yazık ki yıllardır temel belediye hizmetlerinden yoksun bırakılıyoruz" dedi.

'KÖYÜMÜZDE SU AKMIYOR'

Su sorunu dışında sokakların da bakımsız olduğunu söyleyen Maya Hatino, "Çöpler düzenli toplanmıyor. Yollarımız delik deşik. Ulaşımda büyük zorluk yaşıyoruz. Çirkin yapılaşma var, hafriyat atıkları toplanmıyor ve yer gösterilmiyor. En önemlisi, köyümüzde 20 gündür su akmıyor. Yıkanamıyoruz. Evimizde temizlik yapılamıyor. Hayvanlarımızı sulayamıyoruz. Defalarca İZSU Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduk. Ancak çözüm üretilemedi. Yakaköy halkı sahipsiz değildir. Bizi görmezden gelmeyin, yetkililer görevine getirsin" diye konuştu.

'ÇİÇEKLERİMİZİ BİLE SULAYAMIYORUZ'

Yakaköy Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Mert (43), "4 çocuk annesiyim. Eskiden köylü kendi kendine yetiyordu. İZSU'ya geçtikten sonra deniz suyuna razı kaldık. Ama 2 aydır evine su girmeyen insanlarımız var. Suyum 20 gündür akmıyor. 6 kişinin oturduğu nüfusun oturduğu evdeki su ihtiyacını düşünün. Klimanın suyunu klozete su döker olduk. Çiçeklerimizi sulayamaz, kuşlarımıza bir yudum su veremez olduk" dedi.