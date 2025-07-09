Yakıt sıkıntısı nedeniyle Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde elektrik kesintileri yaşandı

Gazze'de, yakıt sıkıntısı nedeniyle Şifa Tıp Kompleksi'nin (Şifa Hastanesi) bazı bölümlerinde elektrik kesintileri yaşandığı, bu durumun hasta ve yaralılar için felaketle sonuçlanabileceği bildirildi.

Hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine, akaryakıt sıkıntısı nedeniyle Şifa Tıp Kompleksi'nin bazı bölümlerinde yaşanan elektrik kesintisinin, hasta ve yaralıların hayatını tehdit eden bir "insanlık suçu" olduğunu söyledi.

Bunun, İsrail'in tıbbi malzeme teminini tamamen engellemesi ve abluka uygulamasından kaynaklanan sağlık felaketinin boyutlarını ortaya koyduğunu vurgulayan Sevabite, hastanedeki hastaların akıbetine ilişkin bilgi vermedi.

Şifa Tıp Kompleksi'nin Gazze'nin en büyük hastanesi ve felaket koşullarına rağmen hizmet vermeye devam eden beş devlet hastanesinden biri olduğunu dile getiren Sevabite, 16 devlet hastanesinden 5'inin felaket koşulları altında kısmen faaliyette olduğunu, İsrail'in doğrudan hedef alma, malzeme akışını engelleme veya baskın ve bombalama yoluyla devlete ait, özel ve sahra hastanelerinden oluşan 38 hastaneyi ise hizmet dışı bıraktığını belirtti.

Sevabite, yüzlerce malzemeye, ilaca ve tedaviye yönelik acil ihtiyacın ve kıtlığın seviyesinin felaket boyutlarına ulaştığını aktararak, Gazze'de sağlık sisteminin tamamen çökeceği uyarısında bulundu.

Elektrik kesintisinden kaynaklanacak felaketin sonuçlarından tamamen İsrail'i ve uluslararası toplumu sorumlu tutan Sevabite, sağlık sektörünü kurtarmak ve tamamen çökmesini önlemek için ilgili tüm uluslararası kuruluşları acilen müdahale etmeye çağırdı.

Ofis Müdürü Sevabite, "Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin şu anda gerçek yakıt stokları yok ve hepsi iki gün önce tedarik edilen ve 48 saatten az yetecek miktardaki yakıtı tüketiyor." dedi.

Sevabite, ana jeneratörün bozulması ve yakıtın bitmesi üzerine Aksa Şehitleri Hastanesi'nin 7 Temmuz'da faaliyetlerini durdurduğunu bunun kapsamlı bir sağlık çöküşünün ve Gazze Şeridi'ndeki binlerce yaralı ve hasta insanın hayatını tehdit eden yakın bir felaketin habercisi olduğu konusunda uyardı.