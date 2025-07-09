Yakıt sıkıntısı nedeniyle Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde elektrik kesintileri yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yakıt sıkıntısı nedeniyle Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde elektrik kesintileri yaşandı

09.07.2025 06:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de, yakıt sıkıntısı nedeniyle Şifa Tıp Kompleksi'nin (Şifa Hastanesi) bazı bölümlerinde elektrik kesintileri yaşandığı, bu durumun hasta ve yaralılar için felaketle sonuçlanabileceği bildirildi.

Gazze'de, yakıt sıkıntısı nedeniyle Şifa Tıp Kompleksi'nin (Şifa Hastanesi) bazı bölümlerinde elektrik kesintileri yaşandığı, bu durumun hasta ve yaralılar için felaketle sonuçlanabileceği bildirildi.

Hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine, akaryakıt sıkıntısı nedeniyle Şifa Tıp Kompleksi'nin bazı bölümlerinde yaşanan elektrik kesintisinin, hasta ve yaralıların hayatını tehdit eden bir "insanlık suçu" olduğunu söyledi.

Bunun, İsrail'in tıbbi malzeme teminini tamamen engellemesi ve abluka uygulamasından kaynaklanan sağlık felaketinin boyutlarını ortaya koyduğunu vurgulayan Sevabite, hastanedeki hastaların akıbetine ilişkin bilgi vermedi.

Şifa Tıp Kompleksi'nin Gazze'nin en büyük hastanesi ve felaket koşullarına rağmen hizmet vermeye devam eden beş devlet hastanesinden biri olduğunu dile getiren Sevabite, 16 devlet hastanesinden 5'inin felaket koşulları altında kısmen faaliyette olduğunu, İsrail'in doğrudan hedef alma, malzeme akışını engelleme veya baskın ve bombalama yoluyla devlete ait, özel ve sahra hastanelerinden oluşan 38 hastaneyi ise hizmet dışı bıraktığını belirtti.

Sevabite, yüzlerce malzemeye, ilaca ve tedaviye yönelik acil ihtiyacın ve kıtlığın seviyesinin felaket boyutlarına ulaştığını aktararak, Gazze'de sağlık sisteminin tamamen çökeceği uyarısında bulundu.

Elektrik kesintisinden kaynaklanacak felaketin sonuçlarından tamamen İsrail'i ve uluslararası toplumu sorumlu tutan Sevabite, sağlık sektörünü kurtarmak ve tamamen çökmesini önlemek için ilgili tüm uluslararası kuruluşları acilen müdahale etmeye çağırdı.

Ofis Müdürü Sevabite, "Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin şu anda gerçek yakıt stokları yok ve hepsi iki gün önce tedarik edilen ve 48 saatten az yetecek miktardaki yakıtı tüketiyor." dedi.

Sevabite, ana jeneratörün bozulması ve yakıtın bitmesi üzerine Aksa Şehitleri Hastanesi'nin 7 Temmuz'da faaliyetlerini durdurduğunu bunun kapsamlı bir sağlık çöküşünün ve Gazze Şeridi'ndeki binlerce yaralı ve hasta insanın hayatını tehdit eden yakın bir felaketin habercisi olduğu konusunda uyardı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güncel, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yakıt sıkıntısı nedeniyle Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde elektrik kesintileri yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta Öcalan yeni çağrı yapacak Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta! Öcalan yeni çağrı yapacak
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı? Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
Ece Erken ve Sinan Akçıl’dan ayrılık açıklaması Ece Erken ve Sinan Akçıl'dan ayrılık açıklaması
Ata Demirer, gözlerden uzak yaşadığı aşkıyla ilk kez ortaya çıktı Ata Demirer, gözlerden uzak yaşadığı aşkıyla ilk kez ortaya çıktı
4 süt şirketine 58,3 milyon lira ceza 4 süt şirketine 58,3 milyon lira ceza
Teksas’taki sel felaketinde can kaybı 104’e yükseldi Teksas'taki sel felaketinde can kaybı 104'e yükseldi
78 canın hesabı soruluyor Kartalkaya davasında 2. gün 78 canın hesabı soruluyor! Kartalkaya davasında 2. gün
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel’den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil
Lise eğitimi yeniden şekilleniyor İşte ön plana çıkan model Lise eğitimi yeniden şekilleniyor! İşte ön plana çıkan model
İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasındaki görüşme ertelendi İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasındaki görüşme ertelendi
Yasemin Kay Allen ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı Yasemin Kay Allen ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı

22:18
İşte tutuklanan Zeydan Karalar’ın ifadesi
İşte tutuklanan Zeydan Karalar'ın ifadesi
22:00
Kartalkaya faciasında otel müdürünün savunması, mahkeme salonunu karıştırdı
Kartalkaya faciasında otel müdürünün savunması, mahkeme salonunu karıştırdı
20:56
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevden uzaklaştırıldı
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevden uzaklaştırıldı
20:55
Galatasaray’da ayrılıklar üst üste Halil Dervişoğlu’nun yeni takımı belli oldu
Galatasaray'da ayrılıklar üst üste! Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu
18:59
Birinci parti polemiği sürerken yeni anket geldi Aradaki fark dikkat çekici
Birinci parti polemiği sürerken yeni anket geldi! Aradaki fark dikkat çekici
12:16
Fenerbahçe Beko’da ayrılık resmileşti
Fenerbahçe Beko'da ayrılık resmileşti
12:13
Özgür Özel’in dokunulmazlık dosyası Meclis’te
Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te
12:08
Fenerbahçe’de 3 imza birden
Fenerbahçe'de 3 imza birden
11:57
Baklava kutusundaki rüşveti böyle savundu İşte Mehmet Engin Tüter’in ilk ifadesi
Baklava kutusundaki rüşveti böyle savundu! İşte Mehmet Engin Tüter'in ilk ifadesi
11:38
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
10:58
İbrahim Tatlıses’in sünnet yaşı ilk kez ortaya çıktı, duyan herkes dondu kaldı
İbrahim Tatlıses'in sünnet yaşı ilk kez ortaya çıktı, duyan herkes dondu kaldı
10:55
Kartalkaya duruşmasında “yangın raporu“ tartışması: Otelin kapatılması gerekirdi
Kartalkaya duruşmasında "yangın raporu" tartışması: Otelin kapatılması gerekirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2025 06:13:14. #7.12#
SON DAKİKA: Yakıt sıkıntısı nedeniyle Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde elektrik kesintileri yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.