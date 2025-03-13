Yalçın Karatepe'den, Erdoğan'a "Bayram İkramiyesi" Tepkisi…"Emeklilerimizin Doldurmaya Çalıştıkları Tek Şey Pazar Sepetleri" - Son Dakika
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Yalçın Karatepe'den, Erdoğan'a "Bayram İkramiyesi" Tepkisi…"Emeklilerimizin Doldurmaya Çalıştıkları Tek Şey Pazar Sepetleri"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emekli ikramiyesine ilişkin sözlerine tepki göstererek, "Sayın Cumhurbaşkanı, vatandaşlarımız, özellikle emeklilerimiz sizi doldurmaya çalışmıyor. Bu soruya aracılık eden gazeteciler de emeklilerin sizi doldurmaya gayret ettiklerini ima etmiyor. Emeklilerimizin doldurmaya çalıştıkları tek şey pazar sepetleri" dedi.

13.03.2025 16:04
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HABER: Batuhan DÜKEL - KAMERA : Berkin GÜLSOY

(ESKİŞEHİR) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli ikramiyesine ilişkin sözlerine tepki göstererek, "Sayın Cumhurbaşkanı, vatandaşlarımız, özellikle emeklilerimiz sizi doldurmaya çalışmıyor. Bu soruya aracılık eden gazeteciler de emeklilerin sizi doldurmaya gayret ettiklerini ima etmiyor. Emeklilerimizin doldurmaya çalıştıkları tek şey pazar sepetleri" dedi.

CHP'nin Hazine ve Maliye Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin öncülüğündeki ekonomi heyeti, CHP'nin ekonomi politikalarını kamuoyuna aktarmak ve vatandaşların sorunlarını dinlemek üzere çıktıkları Türkiye turunda bugün Kütahya'daydı.

Karatepe'ye, CHP Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya, CHP Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Talat Dinçer, Ali Fazıl Kasap ve Şeref Arpacı eşlik etti. Karatepe, Kütahya İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Pazarcı esnafımızla, pazarda alışveriş yapmaya çalışan vatandaşlarımızla sohbet etme imkanı bulduk. Kütahya emekli nüfusun oldukça yoğun olduğu illerimizden birisi. Sokağa, çarşıya pazara çıktığınızda karşılaştığınız insanların önemli kısmı emekli yurttaşlarımızdan oluşuyor. Bugün gittiğimiz pazar yerinde benzer durumla karşılaştık. Pazara gittiğimizde neredeyse öğleden sonranın ilk saatlerine girmiştik ama pazarcı esnafı hala iş yapamamaktan, yeterince satış yapamamaktan, pazarın durgun olmasından bahsediyordu. Ramazan'da normalde gıda harcamalarının artmasına rağmen bugün pazarda iş yapılamıyor olması pazarcı esnafını endişelendiriyordu. Biz vatandaşla sohbet ettik. Neden alışveriş yapamadıklarını ya da alışverişte zorlandıklarını sorduğumuz zaman genelde aldığımız yanıt ekonomik durumlarının yeteri miktarda ya da ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini açık bir şekilde ifade ettiklerini gördük. Pazarda iş yapılamıyor olmasını ya da vatandaşın ihtiyacını karşılayacak kadar alışveriş yapamıyor olmasının temelinde gelirinin yetersiz olduğu bir kez daha ifade edildi. Biz bunun böyle olduğunu biliyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi olarak emekli aylıklarının yeterli olmadığını, bunun arttırılması gerektiğini yıllardır söylüyoruz. Hatta şimdi emeklilerimizin beklediği bayram ikramiyesi fikrinin de sahibi Cumhuriyet Halk Partisi olarak biziz."

"İkramiyeler yetersiz düzeyde kalmıştır"

Emeklilere verilecek 4 bin liralık bayram ikramiyesinin yeterli olmadığını belirten Karatepe sözlerine şu şekilde devam etti:

"İkramiyelerin ilk verildiği 2018 yılında bin lira olan emekli bayram ikramiyesi o dönemde neredeyse bir asgari ücrete yakın bir seviyedeyken bugün oldukça yetersiz düzeyde kalmıştır. Meclise sunulan tasarıyla birlikte bu sene ödenecek iki bayram ikramiyesinin her birinin 4 bin lira olacağını, geçen sene 3 bin lira olan rakamın bin lira arttırılacağını biliyoruz. Vatandaşta beklenti vardı. Bu beklentinin bugün Kütahya'da karşılaştığımız emeklilerde de düne kadar var olduğunu görüyorduk. Beklenti şuydu ki emekli ikramiyesi biraz daha fazla artırılır. En azından bir emekli maaşına denk gelecek kadar olur. ve gerçekten ikramiye olarak kabul edilip ihtiyaçlarını görmelerine vesile olur beklentisi vardı. Fakat teklif edilen düzenlemeyle birlikte bunun böyle olmayacağı anlaşıldı."

"Emeklilerimizin doldurmaya çalıştıkları tek şey pazar sepetleri"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son grup toplantısı sonrasında bir gazetecinin emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesine ilişkin sorduğu soruya, "Siz beni dolduruşa mı getirmek istiyorsunuz? 3 bin liradan 4 bin liraya çıktı. Daha ne istiyorsunuz?" yanıtını vermişti. Erdoğan'ın bu yanıtına tepki gösteren Karatepe, şunları söyledi:

"Dün grup toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltilen sorulardan bir tanesi, acaba bu 4 bin lira alt tutarının arttırılma ihtimalinin olup olmadığına yönelik bir soruya Cumhurbaşkanı yanıt verirken aynen şu ifadeyi kullanmıştı, 'Siz beni dolduruşa mı getirmek istiyorsunuz? 3 bin liradan 4 bin liraya çıktı. Daha ne istiyorsunuz?' Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanı, vatandaşlarımız, özellikle emeklilerimiz sizi doldurmaya çalışmıyor. Bu soruya aracılık eden gazeteciler de emeklilerin sizi doldurmaya gayret ettiklerini ima etmiyor. Emeklilerimizin doldurmaya çalıştıkları tek şey pazar sepetleri. Pazara çıktıkları filelerini doldurmak istiyorlar. Bunu doldurabilmek için ihtiyaçlarını giderebilmek için ceplerindeki para miktarının artması gerekiyor. Maalesef emekli aylığını yeterince arttırmadığınız için gözlerini emekli bayram ikramiyesine çevirdi vatandaşlarımız. Ama orada yaptığımız artış da yetersiz bulunduğu için bugün Kütahya Pazarı'nda karşılaştığımız emeklilerimiz ihtiyaçlarını yarım kilo, 250 gram, adetle ifade edilebilecek şekilde ürünlerini alıp bu Ramazan gününde evlerine dönmek zorunda kalıyordu. Dolayısıyla doldurulmaya çalışılan şeyin pazar filesi olduğunu ifade etmek isterim.

"Çarşıya, pazara çıktığınızı hiç görmüyoruz"

Siz farkında olmayabilirsiniz çünkü çarşıya, pazara çıktığınızı hiç görmüyoruz. Eğer vatandaşın neyi doldurmaya çalıştığını gerçekten merak ediyorsanız bugün en yakınınızda bulunan bir pazar yerine gidin. Oradaki emekli vatandaşlarımızla ya da emekli olmayan çalışan vatandaşlarımızla bir sohbet etme imkanı bulun ve asıl çabalarının çocuklarının sofrasına koyacakları yiyeceği nasıl temin etmek olduğunu diğer bir ifadeyle doldurmaya çalıştıkları şeyin pazar filesi olduğunu görürsünüz. Bunun tek yolunun ancak vatandaşlarımızın cebine girecek para miktarını artırmakla mümkün olduğunu biliyoruz. Siz bu beklentiyi karşılamadınız. Yaptığınız bin liralık artış, 4 bin liraya çıkardığınız bayram ikramiyesi emeklilerimizde büyük bir hayal kırıklığına yol açmıştır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yalçın Karatepe'den, Erdoğan'a 'Bayram İkramiyesi' Tepkisi…'Emeklilerimizin Doldurmaya Çalıştıkları Tek Şey Pazar Sepetleri' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalçın Karatepe'den, Erdoğan'a "Bayram İkramiyesi" Tepkisi…"Emeklilerimizin Doldurmaya Çalıştıkları Tek Şey Pazar Sepetleri" - Son Dakika
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