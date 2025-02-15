Yalıhüyük'te Tahıl Ekimi Projesi - Son Dakika
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Yalıhüyük'te Tahıl Ekimi Projesi

Yalıhüyük Belediyesi, öğrencilere burs sağlamak için 500 bin m² araziye tahıl ekimi yaptı.

15.02.2025 15:46
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Yalıhüyük Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kiralanan 500 bin metrekarelik araziye tahıl ekimi yaptı.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, yaptığı açıklamada, öğrencilere burs sağlamak ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla Milli Emlak Müdürlüğünden kiraladıkları araziye arpa ve buğday ekimi yaptıklarını belirtti.

Ekim sırasında 60 çiftçinin destek verdiğini anlatan Yılmaz, "Bu projemizden 5 milyon liralık gelir bekliyoruz. Bu gelirin tamamı öğrencilere burs sağlanması ve belediye hizmetlerinde kullanılması amacıyla değerlendirilecek. İlerleyen yıllarda da projeyi sürdürmeyi planlıyoruz."ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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