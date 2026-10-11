Yalova\'da çalınan Japon Barış Çanı 26 bin liraya satıldı, 1 şüpheli yakalandı

YALOVA ile Japonya'nın Tonami kenti arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin simgesi olan 37 yıllık 'Japon Barış Çanı'nın çalınmasına ilişkin 3 şüpheliden 1'i yakalandı. 87 kilogram ağırlığındaki çanın, hurdacıya 26 bin liraya satıldığı öğrenildi.

Süleyman Bey Mahallesi Cengiz Koçal Caddesi'ndeki parkta bulunan Japon Barış Çanı, 14 Eylül'de çalındı. Yalova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti. İncelenen kamera görüntülerine göre, 3 şüpheli olay günü saat 03.28 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evden çıktı. Plakasız, gri renkli 3 tekerlekli elektrikli bisikletle hareket eden şüpheliler, saat 03.57'de çanın bulunduğu parka geldi.

İddiaya göre; şüpheliler, yanlarında getirdikleri demir doğrama makasıyla çanın kulp kısmını kesti. Ardından 87 kilogram ağırlığındaki çanı bisikletin kasasına yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Şüphelilerin çanı taşıdıkları sırada mahalledeki rampada elektrikli bisikletin şarjının bittiği, bunun üzerine çanı Bağlarbaşı Mahallesi'ne taşıdığı, polisin takibinden kaçmak amacıyla da elektrikli bisikletin ön kısmını kartonla kapattıkları da öğrenildi.

4 BİN 500 LİRA PAY ALMIŞ

Fiziki takip ve araştırmalar sonucunda 3 şüpheliden 1'i yakalanıp gözaltına alındı. Çanın, çalınmasından yaklaşık 1 hafta sonra Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki hurdacıya 26 bin liraya satıldığı öğrenildi. Yakalanan şüpheliye de satıştan 4 bin 500 lira pay verildiği belirtildi.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayla bağlantılı olduğu belirtilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, Yalova ile kardeş şehri, Japonya'nın Tonami kenti arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin simgesi olan 37 yıllık Japon Barış Çanı'nın bulunması için araştırmalar sürüyor.