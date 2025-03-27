Yalova'da Devre Mülk Dolandırıcılığı Davası

Yalova'nın Termal ilçesindeki otele ücretsiz tatil vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi satıp çeşitli bahanelerle kullanmalarını engelledikleri, aidat ödemek istemeyenleri icra ile tehdit ettikleri öne sürülen 38 sanığın yargılandığı davada, örgüt lideri Orhan K. ile oyuncu Yusuf Kemal A'nın da aralarında olduğu yönetici kadrosunun tutukluluğunun devamına karar verildi.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülmeye başlanan duruşmada, örgüt elebaşı olduğu öne sürülen tutuklu Orhan K. ile bazı tutuklu ve tutuksuz yargılanan sanıklar hazır bulundu.

Duruşmanın üçüncü gününde oyuncu Yusuf Kemal A'dan rüşvet alarak tapu işlemlerini yaptığı ileri sürülen tapu memuru Fatih Ç. savunmasını yaptı.

Yusuf Kemal A'ya daha önce 300 bin lira borç para verdiğini ve kendisine olan borcunu aralıklarla geri ödediğini ileri süren Fatih Ç, mahkeme başkanının, söylediği miktarın üzerinde bir para aldığını ifade etmesi üzerine, bunu çocukları için verdiğini savundu.

Mahkeme başkanı, çocukları için Yusuf Kemal A'nın fazladan para verdiğiyle ilgili sözlerini önceki ifadelerinde kullanmadığını belirtmesi üzerine sanık Fatih Ç. cevap veremedi.

Yaptığı işi ve hacizli tapularla ilgili yapılabilecek işlemleri anlatan Fatih Ç, tapu devir işlemlerinde herhangi bir kanunsuz bir durum oluşmadığını ve usulüne uygun şekilde işlemler yaptığını iddia etti.

Mahkeme başkanının emekli bir albaya ait tapularla ilgili dosyada yer alan mesajlaşmayı hatırlatması üzerine sanık Fatih Ç, tapuların şirkete geri verilmesi noktasında aracı olduğunu, bu konuda sadece yardımcı olduğunu savundu.

Ardından savunmasını yapan tutuksuz sanık Tevfik T ise Orhan K'nin kararı doğrultusunda ve kentte olmadığı dönemlerde vekaleten belgelere imza attığını, ancak iddianamede belirtildiği gibi şirketin CEO'su olmadığını ileri sürdü.

Devre tatil ile ilgili hiçbir işlem veya ilişkisinin bulunmadığını, şirkete sağlık turizmi konusunda danışmanlık yaptığını ileri süren Tevfik T, görevi gereği şirketin sağlık turizmi noktasındaki çalışmalarını organize ettiğini söyledi.

Mahkeme başkanının, MASAK raporlarında yer alan para haraketliliğini sorması üzerine Tevik T, belirtilen miktarın, verdiği borçların geri ödenmesini içerdiğini ileri sürdü.

Ardından söz alan müşteki avukatları, mağdurlara devre mülk diye satılan tapuların duruşmada devre tatil olarak ifade edildiğini, daha önce benzer sözleşmelerin mahkemeler tarafından devre mülk olarak kabul edildiğini anlattı.

Ayrıca devre tatil yönetmeliğinde bazı maddelere uyulmadığına vurgu yapan müşteki avukatları, özellikle cayma hakkı konusunda sözleşme imzalandığında belgenin müştekilere verilmesi maddesinin yerine getirilmediğini ifade etti.

Daha önce mahkemelerin devre mülk olarak adlandırmasına rağmen satışlarını devre tatil olarak sürdürmeye devam edilmesinin nedenini soran müşteki avukatı, sanıkların emniyet, savcılık ve nöbetçi hakimlikteki ifadelerini değiştirmesinin de örgüt lideri Orhan K'nin gizlenilmesi amacı taşıdığını iddia etti.

Dosyada 2 mağdurun avukatlığını yapan Ferhat Satan da duruşmalarda ifadelerini değiştiren dosyadaki tüm sanıkların, daha önce emniyet, savcılık ve nöbetçi hakimlikte verdikleri ifadelerinin geçerli sayılması gerektiğini belirtti.

Savcılık makamının mütalaası ve sanık avukatlarının savunmalarının ardından ara verilen duruşma, sanıkların savunmalarıyla devam etti.

Sanık Yusuf Kemal A, savunmasında 45 yıllık oyunculuk kariyerinin ispat edilemeyen bir nedenden dolayı bitirildiğini ileri sürerek, tahliye olması halinde dahi normal yaşamına dönemeyeceğini, bu olaydan gerekli dersi aldığını söyledi.

Ardından sırasıyla söz alan tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulunurken, tutuksuz sanıklar ise beraat talebinde bulundu ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Ara sonrası mahkeme heyeti, örgüt lideri Orhan K, Yusuf Kemal A, Çağatay K, Kağan K, Aral S. ve Koray Ö'nün tutukluluğunun devamına, Celal O, Mehtap C. ve Nilay Tekbaş B'nin adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

Tutuksuz yargılanan sanıkların yurt dışı çıkış yasağı kararının devamına, imza atma adli kontrol kararlarının ise kaldırılmasına karar veren mahkeme, savunma yapamayan 5 sanık ifadeleri ile eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Termal ilçesindeki bir termal otele ücretsiz tatil vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi sattıkları ancak çeşitli bahanelerle tatil yapmalarına izin vermedikleri, aidat ödemek istemeyenleri icra ile tehdit ettikleri öne sürülen kişilere yönelik operasyon başlatılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yalova, Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belirlenen adreslere 10 Haziran 2024'te yapılan eş zamanlı baskınlarda, yaklaşık 10 milyar lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen şirketin yöneticileri başta olmak üzere 29 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatıyla 27 Haziran'da da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, muhasebe, sözleşme ve pazarlama işlerini yaptıkları belirtilen Yalova'da 6, Balıkesir'de 3 ve İstanbul'da bir kişiyi yakalamıştı.

Suç örgütünün elebaşı Orhan K. ile sözde yöneticilerinin aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklanmış, 24 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklamalara yapılan itirazlar sonrası 5 kişi tahliye edilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, hileli davranışlarla mağdurları kandırıp devre mülk satarak, "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarını 156 kez işledikleri belirlenen 38 sanık için 936'şar yıl, ayrıca Orhan K, Yusuf A, Havva K. ve Fatih Ç. hakkında da ek olarak "rüşvet vermek" suçundan 12'şer yıl hapis cezası istenmişti.