Yalova'da Devre Mülk Dolandırıcılığı Davası - Son Dakika
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Yalova'da Devre Mülk Dolandırıcılığı Davası

17.07.2025 17:59
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Yalova'da ücretsiz tatil vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla 38 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yalova'nın Termal ilçesindeki otele ücretsiz tatil vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi satıp çeşitli bahanelerle buraları kullanmalarını engelledikleri, aidat ödemek istemeyenleri icrayla tehdit ettikleri öne sürülen 6'sı tutuklu 38 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Orhan K. ve oyuncu Yusuf Kemal A'nın da aralarında olduğu 4 sanık ve bazı tutuksuz sanıklarla avukatları salonda hazır bulundu.

Sanıklardan Çağatay K. ile Aral S. ise bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

"Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "rüşvet vermek", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamasıyla 38 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında bazı tanıklar dinlendi.

Tanıkların dinlenilmesinin ardından söz alan müşteki avukatları, üye olan mağdurlara kira taahhütnamesi imzalatıldığını, tatillerini kullanamadıklarında onların adına kiralayabileceklerini, ancak bu yönde herhangi bir kiralama yapmamalarının müştekilere yönelik hileli bir yaklaşım olduğunu savundu.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve dosya ile ilgili yeni bir bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Sanıklardan Orhan K'nın avukatları, geçen duruşmada fenalaşarak hastaneye kaldırılan müvekkillerinin iki damarının tıkalı olduğunun belirlendiğini ve açık kalp ameliyatı olması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca dosyada belirtilen 156 müştekinin mağduriyetlerinin maddi olarak karşılandığını da ileri süren sanık avukatları, Orhan K'nın ev hapsi dahil olmak üzere adli kontrol şartıyla tahliyesini, Yusuf Kemal A. ile diğer tutuklu sanıkların sağlık koşulları göz önünde bulundurularak tahliye edilmesini talep etti.

Ardından söz verilen Orhan K, yakın zamanda tıkalı iki damarının değişmesi gerektiğini, bu nedenle kendi doktorlarına operasyonu yaptırmak istediğini belirterek, tahliyesini istedi.

Söz verilen oyuncu Yusuf Kemal A. ise cezaevi şartları ve sağlık koşulları nedeniyle sıkıntı yaşadığını ileri sürerek, tahliyesini talep etti.

Diğer sanıkların da söz almasının ardından yarım saat ara veren mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamı ve dosyada eksik olan bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

6 ilde baskınlar düzenlenmişti

Termal ilçesindeki termal otele ücretsiz tatil vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi sattıkları ancak çeşitli bahanelerle tatil yapmalarına izin vermedikleri, aidat ödemek istemeyenleri icrayla tehdit ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yalova, Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belirlenen adreslere 10 Haziran 2024'te yapılan eş zamanlı baskınlarda yaklaşık 10 milyar lira ile haksız kazanç sağladıkları öne sürülen şirketin yöneticileri başta olmak üzere 28 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatıyla 27 Haziran'da da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, muhasebe, sözleşme ve pazarlama işlerini yaptıkları iddiasıyla Yalova'da 6, Balıkesir'de 3 ve İstanbul'da 1 kişiyi yakalamıştı.

Suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen Orhan K. ile sözde yöneticilerin aralarında bulunduğu 14 zanlı tutuklanmış, 24 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklamalara yönelik itirazlar sonrası 6 kişi tahliye edilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, hileli davranışlarla mağdurları kandırıp devre mülk satarak, "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarını 156 kez işledikleri öne sürülen 38 sanık için 936'şar yıl, ilaveten Orhan K, Yusuf A, Havva K. ve Fatih Ç. hakkında "rüşvet vermek" suçundan 12'şer yıl hapis cezası istenmişti.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu 2 sanığın tahliye edilmesiyle dosyadaki tutuklu sanık sayısı 6'ya düşmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova'da Devre Mülk Dolandırıcılığı Davası - Son Dakika

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