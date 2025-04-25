Yalova'nın Armutlu ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj görüldü.
Marmara Denizi'nde farklı noktalarda etkisini sürdüren müsilaj, ilçenin Tavşantepe mevkisindeki sahilde yoğunlaştı.
Sahildeki müsilaj nedeniyle su yüzeyinde köpüksü tabaka oluştu.
Müsilaj, çevre sakinleri ile bölgeyi gezmeye gelenler tarafından da fark edildi.
Son Dakika › Güncel › Yalova'da Müsilaj Alarmı! - Son Dakika
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