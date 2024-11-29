Yalova'da Sera Naylonu Dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yalova'da Sera Naylonu Dağıtımı

Yalova\'da Sera Naylonu Dağıtımı

Yalova'da 167 üreticiye 59 ton sera naylonu dağıtıldı, örtü altı tarım destekleniyor.

29.11.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Yalova İli Plastik Sera Üst Örtülerinin Yenilenmesi Projesi" ikinci etabı kapsamında 167 süs bitkisi ve sebze üreticisine 210 dekarlık sera alanında kullanılmak üzere 59 ton sera naylonu dağıtımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali Hülya Kaya, Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve belediye ortaklığıyla hayata geçirilen proje ile sera naylonlarının üreticilerle buluşturulduğunu söyledi.

Yalova'nın bu noktada bir model kent olduğunu ve özellikle örtü altı yetiştiricilikte diğer kentlere örnek oluşturduğunu aktaran Kaya, "Bu modeli devam ettirmek için her fırsatta üreticimizin yanında olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Yapmış olduğumuz çalışma bunun bir göstergesidir." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Selçuk Yaman ise ilin en önemli tarımsal faaliyetlerinden biri olan faaliyet kapsamında 4 bin 849 dekar alanda, 162 milyon adet süs bitkisi üretimi gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ayrıca il ve çevre illerin sebze ihtiyacının karşılanmasında önemli yeri olan sebzecilik faaliyetlerinin gerçekleştirildiği 8 bin 75 dekar alanın 4 bin 66 dekarlık bölümünün örtü altında yapıldığına dikkati çeken Yaman, şunları kaydetti:

"Bu alanlardan yıllık yaklaşık 20 bin ton sebze üretimi yapılmaktadır. Projenin 2023 yılında ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde uygulanmış olan ilk etabında toplam 302 üreticiye yaklaşık 428 dekarlık alanda sera naylonu yenilemesi yapılmış olup, 132 ton sera naylonu dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Projesi bütçesinin yüzde 50'si Bakanlığımızca, yüzde 25'i İl Özel İdaresi ve yüzde 25'i ise üretici katkısı olmak üzere toplam 7 milyon 14 bin 71,92 lira tutarında kaynak kullanılmıştır. 2024 yılında ikinci etabı uygulanmakta olan projenin bütçesinin yüzde 27'si Bakanlığımız tarafından, yüzde 25'i İl Özel İdaresi, yüzde 4'ü Yalova Belediyesi ve yüzde 44'ü ise üretici katkısı olmak üzere toplam 6 milyon 211 bin 978,40 lira kaynak kullanımı gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında 167 süs bitkisi ve sebze üreticimize 210 dekarlık örtü altı alanda sera naylonu yenilemesi yapılmış olup, yaklaşık 59 ton sera naylonu dağıtımı yapılmıştır."

Konuşmaların ardından hak sahibi üreticilere sera naylonlarının teslim edilmesiyle sona eren programa, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçilik, Ekonomi, Plastik, yalova, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Sera Naylonu Dağıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:58 Rus uçakları, Halep’i vurmaya başladı Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı
15:54 Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi
15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
15:05 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
23:46 Okan Buruk fikstür nedeniyle TFF’ye isyan etti Okan Buruk fikstür nedeniyle TFF'ye isyan etti
23:31 Van Bronckhorst’tan istifa sorusuna olay cevap Van Bronckhorst'tan istifa sorusuna olay cevap
23:26 Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri
23:00 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere
22:43 Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv’e Macaristan’da 3-1 yenildi Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e Macaristan'da 3-1 yenildi
22:39 Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
22:15 Netanyahu’dan orduya Orta Doğu’yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın
22:11 İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 17:22:34. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova'da Sera Naylonu Dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.