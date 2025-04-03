Yalova Kıyılarında Müsilaj Görüldü

Yalova kıyılarında müsilaj gözlemlendi

YALOVA - Marmara Denizi'nde son dönemlerde yeniden ortaya çıkan müsilaj Yalova kıyılarında da görüldü.

Marmara Denizi'nde 2022 yılında etkili olan müsilaj yeniden görülmeye başlandı. Marmara Denizi'nde su altında yoğunlaşan müsilaj artık su yüzeyinde de etkili oluyor. Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy beldesi açıklarında küçük bir alanda oluşan müsilaj nedeniyle vatandaşlar endişe duyuyor.