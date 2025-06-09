İzmir'in Beydağ ilçesinde, kalkışın ardından kayalık alana düşen yamaç paraşütünün pilotu yaralandı.
Yamaç paraşütü pilotu 75 yaşındaki Halil İbrahim Çoban, Beyköy dağından paraşütle kalkış yaptıktan bir süre sonra kayalık alana düştü.
Çoban'ın arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılan Çoban, sağlık görevlileri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çoban'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Yamaç Paraşütü Düşmesi: Pilot Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?