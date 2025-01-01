Yaman'dan Polislere Yılbaşı Hediyesi

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Karaman'da ilkokul 3. sınıf öğrencisi Yaman Yücel Metin, yılbaşı gecesi uygulama noktasında görevli polislere çikolata dağıttı.

Karaman- Mersin yolu polis uygulama noktasına gelen 9 yaşındaki Metin ve ailesi, 2025'in ilk saatlerinde görev yapan polislerin yeni yılını kutladı, çikolata ikramında bulundu.

Yaman'ın annesi Gülsen Metin, oğlunun 3 yıl önce bir trafik uygulama noktasından geçerken gördüğü polislerden çok etkilendiğini söyledi.

Oğullarının isteğiyle 3 yıldır nöbet tutan polislerin yılbaşını kutladıkları belirten Metin, "Yaman'ın isteğiyle çikolata dağıtıyoruz, çok mutlu şekilde eve dönüyoruz." dedi.

Yaman Yücel Metin de polis olmak istediğini dile getirdi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ve polislerle hatıra fotoğrafı çekinen Yaman, polis aracıyla da bir süre gezdirildi.