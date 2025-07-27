Yangın Bölgesinde Aranan Şüpheli Yakalandı

ARANAN ŞÜPHELİ, AKUT GÖNÜLLÜSÜ KIYAFETİYLE GELDİĞİ YANGIN BÖLGESİNDE GÖZALTINA ALINDI
Gürsu ilçesi Karahıdır Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınına, giydiği AKUT gönüllüsü kıyafetiyle yardım etme bahanesiyle gelen H.M.A. (26) şüpheli hareketleriyle dikkat çekince jandarma tarafından durdurulup kimlik kontrolü yapıldı. Sorgusunda 105 suç kaydı olan H.M.A.'nın 9 ayrı suçtan arandığı anlaşılınca gözaltına alındı. H.M.A., jandarma karakoluna götürüldü.
Yiğithan HÜYÜK/BURSA,
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