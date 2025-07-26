Yangın Nedeniyle Yol Kapalı

YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürerken, jandarma ekiplerinin, Orhaneli- Harmancık yolunu trafiğe kapattığı öğrenildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen alevlere ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Haber: Osman SAK- Aydın AKALIN-Kamera: (Bursa),
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