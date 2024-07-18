Yangına Müdahaleye Giderken Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yangına Müdahaleye Giderken Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

Yangına Müdahaleye Giderken Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

Bergama ilçesindeki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ulaştırma personeli Özgür Dilsiz'in yönetimindeki kamyonet, seyir halindeyken kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Dilsiz ile Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

18.07.2024 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YANGINA MÜDAHALEYE GİDERKEN KAMYONET DEVRİLDİ: 2 YARALI

Bergama ilçesindeki orman yangını için müdahaleye giden Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ulaştırma personeli Özgür Dilsiz yönetimindeki kamyonet, saat 08.00 sıralarında seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Dilsiz ile Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Bergama Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

Kaynak: DHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Yangını, İnceleme, Bergama, Olay, İzmir, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangına Müdahaleye Giderken Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:23 TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi’yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar
11:07 AKOM’dan Afrika sıcakları uyarısı AKOM'dan Afrika sıcakları uyarısı
10:25 Konser krizi büyüyor Lal Denizli’den kendisini eleştiren Mustafa Varank’a sert yanıt Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt
09:25 AK Parti’den vekillerle ilgili performans raporu 100’e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi
08:53 Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz’a ertelendi Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi! Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz'a ertelendi
12:01 Tokalaşmadılar bile Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Ali Koç’a attığı bakışı konuşuyor Tokalaşmadılar bile! Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ali Koç'a attığı bakışı konuşuyor
11:52 Güldüren anlar Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu’nu denize attı Güldüren anlar! Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu'nu denize attı
11:44 Kadıgil’den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü Kadıgil'den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü
11:25 Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü
11:17 Bülent Ersoy’un ’’Erkekler uygunsuz davranışları var’’ dediği makyör Tolgahan Karataş’tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım Bülent Ersoy'un ''Erkekler uygunsuz davranışları var'' dediği makyör Tolgahan Karataş'tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım
11:10 Türk futbolu yeni başkanını seçiyor Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu Türk futbolu yeni başkanını seçiyor! Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu?
10:48 Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı
10:46 Kamyon ışıkta bekleyen otomobillerin arasına daldı: 2 kardeş öldü, anne ağır yaralı Kamyon ışıkta bekleyen otomobillerin arasına daldı: 2 kardeş öldü, anne ağır yaralı
10:45 Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 13:42:19. #1.12#
SON DAKİKA: Yangına Müdahaleye Giderken Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement