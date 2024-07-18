Yangına Müdahaleye Giderken Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

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YANGINA MÜDAHALEYE GİDERKEN KAMYONET DEVRİLDİ: 2 YARALI

Bergama ilçesindeki orman yangını için müdahaleye giden Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ulaştırma personeli Özgür Dilsiz yönetimindeki kamyonet, saat 08.00 sıralarında seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Dilsiz ile Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Bergama Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,