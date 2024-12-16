Yangında Evsiz Kalan Yaşlı Çift

Güncel

Yaşlı çift kış günü evsiz kaldı: "Sadece sırtımdaki ceket kaldı"

Amasya'da evleri yanan yaşlı çiftin bütün eşyaları kül oldu: "Kaderde bu da varmış"

AMASYA - Amasya'nın Albayrak köyünde evlerinde yangın çıkan yaşlı çiftin bütün eşyaları kül oldu. Kış günü evsiz kalan yaşlı çift, komşularına sığındı. "Kaderde bu da varmış" sözleriyle canlarını kurtardıklarına şükreden Ali Karaca gözyaşlarını tutamayarak, "Her şeyimiz kül oldu, sadece sırtımdaki ceket kaldı" dedi.

İl merkezine 55 kilometre mesafedeki köyde evin bacasından çıkan yangın kısa sürede bütün odaları sardı. O esnada şans eseri evin dışında olan çift bir anda kabus yaşadı. Koltuk değneklerinin yardımıyla yürüyebilen bedensel engelli Ali Karaca ve eşi Atike Karaca (68), yangını gözyaşları içinde izledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangından geriye harabe haline gelen ev ve küle dönen eşyalar kaldı.

"Her şeyimiz yandı kül oldu, sadece sırtımdaki ceket kaldı"

Çamaşır makinesini henüz 2 ay önce taksitle aldıklarını belirten 3 çocuk sahibi Ali Karaca, "Her şeyimiz yandı, kül oldu. Sadece sırtımdaki ceket kaldı. Komşumuza sığındık" diye konuştu.

Çocukları İstanbul'da yaşayan Karaca, "Evimizi, eşyalarımızı yıllardır çabalarımızla yapıp almıştık. Kaderde bu da varmış. Allah sıhhat versin. Yine de halimize şükredip duruyoruz" şeklinde konuştu.

"Çamaşır makinesini yeni almıştık"

Yardım beklediklerini anlatan Atike Karaca da "Çamaşır makinesini yeni almıştık. Yangın evi 5 dakikada sardı. Kırk yıllık emeklerimiz kül oldu. Bu yaştan sonra yeniden nasıl toparlayacağız bilemiyorum" ifadelerini kullandı.