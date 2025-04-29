Yangında Kurtarılan Çocuklar Koruma Altında

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, 4 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında eczaneye giden Gizem Ç.'nin evde yalnız bıraktığı, aynı apartmanda kalan 2 polis memuru tarafından kurtarılan çocukları Oğuz Ç. (1) ve Göktuğ Ç. (3), koruma altına alındı.

Mehmet Akif Mahallesi İzzettin Çağpar Caddesi'nde eşi S.Ç. ile boşanma aşamasında olan Gizem Ç.'nin 2 çocuğuyla birlikte yanında kaldığı Mükremin P.ye ait zemin kattaki dairede saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Babası fabrikada çalışan ve kendisinin de eczaneye gittiğini söyleyen Gizem Ç.'nin evde yalnız olan 2 çocuğunu, aynı apartmanda yaşayan 2 polis memuru kurtardı. Dumandan etkilenen çocuklar, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erbaa Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, yangını söndürdü.

Dün savcılık talimatıyla alınan 2 çocuk, Tokat Çocuk Evleri'ne teslim edildi. Geçici olarak korumaya alınan 2 çocukla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de inceleme başlattı. İnceleme sonucu hazırlanacak raporla, çocuklarla ilgili nihai kararı mahkemenin vereceği belirtildi.