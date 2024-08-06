Üniversite öğrencisi yangında yüzde 40 yanıkla yaşama bağlandı - Son Dakika
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Üniversite öğrencisi yangında yüzde 40 yanıkla yaşama bağlandı

Üniversite öğrencisi yangında yüzde 40 yanıkla yaşama bağlandı

Afyonkarahisar'da üniversite öğrencisi olan Burak Öztürk, evinde çıkan yangında yüzde 40 yanarak ağır yaralandı. Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde 18 ayrı ameliyat geçiren Öztürk, sağlığına kavuştu. Hastane yönetimi, Öztürk'ün doğum gününü kutlayarak moral verdi. Öztürk, hastanede yaşadıklarını bir kitap haline getirmeyi hedefliyor.

06.08.2024 15:54
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AFYONKARAHİSAR'da üniversite öğrencisi olan Burak Öztürk'ün (23), 7 ay önce evinde çıkan yangında vücudunun yüzde 40'ı yandı. Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne kaldırılan Öztürk, bu sürede geçirdiği 18 ayrı ameliyatla yaşama bağlandı. Hastane yönetiminin pasta kesip doğum gününü kutladığı Öztürk, taburcu edildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Burak Öztürk, ocak ayında evinin mutfağında çıkan yangında yaralandı. Ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Öztürk'ün vücudunda yüzde 40 oranında yanık olduğu tespit edildi. İlk müdahalesinin ardından Öztürk, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Burada 7 aylık süreçte 18 kez ameliyat olan Öztürk, hayata tutundu. Yanık Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Bülent Çağlar Bilgin, Öztürk'ün geçirdiği operasyonlarla sağlığına kavuştuğunu ve fizik tedavisi sürecinin devam edeceğini ifade etti.

HASTANE SÜRECİNİ YAZACAK

Eskişehir Şehir Hastanesi yönetimi, Burak Öztürk'e moral olması için sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. 23'üncü yaşını, hastane koridorunda doktor ve çalışanlarla birlikte pasta kesip kutlayan Öztürk, işlemlerinin ardından da taburcu edildi. Öztürk, yanıkların büyük oranda iyileştiğini ve fizik tedaviyle tam olarak iyileşmek istediğini belirterek, hastanede yaşadıklarını da bir kitap haline getirmeyi hedeflediğini söyledi.

Kaynak: DHA

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