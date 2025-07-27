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Yangından Hayvan Tahliyesi

Yangından Hayvan Tahliyesi
27.07.2025 03:09
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Bursa'da yangın nedeniyle hayvan bakım merkezinden hayvanlar, gönüllüler tarafından tahliye edildi.

KUCAĞINDAKİ KÖPEKLE ALEVLERDEN KAÇTI

Bursa'nın Kestel ilçesinde başlayıp Gürsu ilçesine ilerleyen yangın nedeniyle tahliye edilen İğdir Mahallesi'ndeki Gürsu Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi de boşaltıldı. HAYTAP gönüllüleri ve ilçe belediye ekipleri tarafından barınaktaki hayvanların tahliye edildiği anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde bir HAYTAP gönüllüsünün kucağındaki köpekle araca sığındığı görüldü. Kucağındaki köpeği bırakmayan gönüllünün, gözyaşları içinde, nefes nefese arkadaşlarıyla konuştuğu ve diğer HAYTAP gönüllülerinin de barınaktan kurtardıkları köpeklerle birlikte araca bindiği görüldü. Gönüllülerin bir yandan hayvanları kurtarırken, diğer yandan da alevlerden kurtulmak için verdiği mücadele görüntülere yansıdı.

MESİRE ALANINDAKİ KUŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Gürsu'daki mesire alanında bulunan gümüş, hatuni elmas, kırmızı altuni, mavi ve farklı türdeki tavus kuşları ile muhabbet kuşları, kanaryalar, keklik kuşları, ispinoz, orman tavuğu civcivi, Hint bülbülü, sevda papağanı, sultan papağanı, Kaliforniya bıldırcını, gümüş ve Kafkas türlerindeki sülünler de tahliye edildi.

'CAN DOSTLARIMIZIN TAHLİYESİ TAMAMLANMIŞTIR'

200'ün üzerinde hayvan yangından kurtarılırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da barınaktaki hayvanların HAYTAP gönüllüleri ve ilçe belediye ekipleri tarafından tahliye edildiği anlar yer aldı. Paylaşımda, "Yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor; risk altında olduğunu değerlendirdiğimiz köylerimizden tahliye edilen vatandaşlarımız gibi, yangından etkilenme riski bulunan hayvanlarımızın tahliyesini de sürdürüyoruz. Gürsu ilçemizde yangının barınağa yaklaşma riskine karşı, ilçe belediyelerimiz ve gönüllüler ile iş birliği içerisinde barınaktaki can dostlarımızın tahliyesi de tamamlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Esra TÜRKER/ BURSA,

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, 3-sayfa, Güncel, Kestel, Çevre, Yaşam, Gürsu, Bursa, Son Dakika

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