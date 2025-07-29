Hatay'ın Defne ilçesinde, makilik alanda çıkan yangından etkilenen kaplumbağa itfaiye ekibince kurtarıldı.
Ballıöz Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi alevleri söndürdü.
Yangın nedeniyle toprağa saklanan bir kaplumbağa, itfaiye personelince kurtarıldı.
Üzerine dökülen suyla serinletilen kaplumbağa, güvenli alanda doğaya bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Yangından Kaplumbağa Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?