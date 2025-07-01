Yangından Son Anda Kurtuldular

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, evleri ve geçim kaynağı tavukları orman yangında alevlerin ortasında kalan çift, rüzgar son anda yön değiştirince rahat bir nefes aldı.

Orman yangınının sürdüğü Payamlı Mahallesi'nde alevler, 61 yaşındaki Muzaffer ve 70 yaşındaki Aliye Çobanoğlu'nun müstakil evi ve bahçesine dün öğle saatlerinde iyice yaklaştı.

Yangın önce bahçedeki meyve ağaçlarına zarar verdi. 2 ayrı kümesteki 150 tavuktan 50'sinin telef olduğu yangında, alevler evin girişindeki posta kutusu ve su saatine kadar dayandı. Evlerinin artık yanacağını düşünen çiftin üzüntüsü, rüzgarın aniden yön değiştirmesiyle sevince dönüştü.

Ekiplerin de müdahalesiyle ev ve eklentileri yangını hafif hasarla atlattı.

Muzaffer Çobanoğlu, AA muhabirine, uzaktaki yangının rüzgarın etkisiyle evlere hızlı şekilde yaklaştığını söyledi.

Güvenli bölgeden yangını izlediklerini ifade eden Çobanoğlu, "Alevler yarım saatte eve yaklaştı. Yangın evlere sıçramasın diye elimizden geldiğince hortumla yardımcı olmaya çalışıyorduk." dedi.

Ekiplerin de yoğun şekilde yangına müdahale ettiğini dile getiren Çobanoğlu, rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğine işaret etti.

Evlerinin yanacağını düşünmeye başladıklarını ancak soğukkanlı kalmaya devam ettiklerini anlatan Çobanoğlu, şöyle devam etti:

"Allah'tan rüzgar bir anda yön değiştirdi yoksa evimiz tamamen yanacaktı. 150 tavuğumuzun 50'si telef oldu. Tavuktan geçimimizi sağlıyorduk. Evin önündeki asmalar yandı. Allah kimsenin evine veya köpeğine, tavuğuna, canlı hayvanına zarar vermesin. Rüzgar yön değiştirmese evimiz yanacaktı. Allah'tan rüzgar yangını başka tarafa götürdü. Elektrik panosu, su saatimiz yandı. Tek tesellimiz evlere bir şey olmaması."

Aliye Çobanoğlu ise yangında telef olan tavukları için derin üzüntü duyduğunu söyledi.

Büyük bir badire atlattıklarına işaret eden Çobanoğlu, "Düşmanımın başına gelmesin.Yangın çok kötü, önünde duramıyorsunuz, her şeyi alıp götürüyor. Evimiz ve tavuklarımız da son anda kurtulmuş oldu." diye konuştu.