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Yangından Zarar Gören Aileye Yeni Ev

Yangından Zarar Gören Aileye Yeni Ev

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yangın sonrası hasar gören aile, kaymakamlık ve belediye destekleriyle evine kavuştu.

12.02.2025 17:51
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Kayseri'nin İncesu ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu ağır hasar gören ailenin evi, kaymakamlık ve belediyesinin desteğiyle yenilendi.

İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş, 11 Aralık 2024'te çıkan yangında evleri ağır hasar gören Karakoyunlu ailesinin mağduriyetini gidermek için harekete geçti.

İncesu Belediyesinin de desteği ile bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan ev, aileye teslim edildi.

Aileyi ziyaret eden Kaymakam Karakaş, ilçe sakinlerinin mağduriyetini giderme noktasında belediye ile koordineli bir çalışma sürdürdüklerini söyledi.

Karakaş, yangında hasar gören evin bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayıp aileyi sıcak yuvalarına kavuşturduklarını belirtti.

Belediye Başkanı Mustafa İlmek ise vatandaşların iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya devam ettiklerini ifade etti.

Güçleri ve imkanları ölçüsünde sosyal belediyecilik ilkesi gereği vatandaşlara el uzatmaya, onlara her konuda yardımcı olmaya devam edeceklerini vurgulayan İlmek, şunları kaydetti:

"Evi yanan ailemizle ilgili talep bize gelir gelmez hemen harekete geçtik. Yangında büyük zarar gören evin yeniden yuvaya dönüşebilmesi için hayırsever vatandaşlarımız ve ekiplerimiz tarafından boya ve badana işleri yapılarak yangının izleri ortadan kaldırıldı. Acı ve mutlu günlerinde daima halkımızın yanındayız. Ailemize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yenilenen evlerinde güle güle oturmalarını diliyorum. Onları bir nebze de olsa sevindirip hayır dualarını alabildiysek ne mutlu bizlere."

Evi onarılan Mustafa Karakoyunlu ise yardımda bulunanlara teşekkür etti.

Yangında evinin tamamen yandığını aktaran Karakoyunlu, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Çıkan yangında evim tamamen yandı. Bu kış günü ne yapacağımı düşünürken kaymakamımız ve belediye başkanımız imdadıma yetişti. Bu zor günümde beni yalnız bırakmayan devlet büyüklerimden, hayırseverlerden ve muhtarımızdan Allah razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

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