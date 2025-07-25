Yangınla Mücadelede Köpeğe Su

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik'e ulaşan orman yangınına müdahalede bulunan arama kurtarma ekibinin, yol kenarında bulunan sahipsiz bir köpeğe su verdiği anlar görüntülendi.
Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangınla mücadele devam ediyor.
Bölgedeki çalışmalara katılan ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği ekibi, D-650 kara yolunda yangından etkilenen sahipsiz bir köpeğe eliyle su içirdi.
Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı, Borcak, Medetli, Ciciler ve Selçik köyleri tahliye edilmişti.
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