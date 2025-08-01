Yangshan Limanı, Yakıt İkmalinde Çığır Açtı

SHANGHAİ, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai Belediyesi'ne bağlı Yangshan Limanı, sıvılaştırılmış doğalgaz, yeşil metanol, biyoyakıtlar ve ultra düşük kükürtlü akaryakıt için ikmal hizmetleri sunan ülkenin ilk limanı oldu.

Yakıt ikmal gemisi Qi Hong 9, kısa süre önce limanda yakıt ikmali operasyonu gerçekleştirerek COSCO PRIDE gemisine 875 ton yerli ultra düşük kükürtlü akaryakıt tedarik etti.

Liman yetkilileri, uluslararası seyrüsefer yapan bir gemiye Çin menşeli ultra düşük kükürtlü akaryakıtın tedarik edildiği Çin'deki ilk gemiden gemiye yakıt ikmal operasyonun gerçekleştirilmiş olduğunu belirtti.

Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne göre 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren belirli uluslararası sularda seyreden gemilerde kullanılan akaryakıtın kükürt içeriği sınırı yüzde 0,5'ten yüzde 0,1'e düşürüldü.

Yangshan Limanı'nda tedarik edilen yerli ultra düşük kükürtlü akaryakıt, PetroChina Huabei Petrokimya Şirketi tarafından üretildi.