Yanlış Tedavi Sonucu Ayak Kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yanlış Tedavi Sonucu Ayak Kesildi

05.06.2025 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te Sabri Özhançer, hatalı tedavi sonrası ayağını kaybederek suç duyurusunda bulundu.

Terapi sonrası felaket: Tedavi için gitti, ayağı kesildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan 41 yaşındaki dört çocuk babası Sabri Özhançer, sosyal medya üzerinden ulaştığı bir terapi merkezinde ve üniversite hastanesinde gördüğü yanlış tedavi sonucu ayağını kaybettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Gaziantep'te yaşayan 41 yaşındaki dört çocuk babası Sabri Özhançer, iddiaya göre, 1 yıl önce belindeki ağrılar nedeniyle alternatif bir tedavi arayışına girdi. Özhançer, sosyal medyada kendisini terapist olarak tanıtan bir kişiyle iletişime geçti. İddiaya göre söz konusu kişi, Özhançer'e belinde üç fıtık bulunduğunu, bunlardan birinin patladığını söyledi. Uygulanan tedavide hastanın boynuna kemer takılarak yukarı doğru çekildi, ardından sedyeye yatırılarak pantolonunun üzerinden her iki bacağına 4'er adet olmak üzere toplam 8 iğne yapıldı.

İhmaller silsilesi sonrası ayağı kesildi

Tedaviden bir gün sonra ayağında kızarıklık ve ağrı başlayan Özhançer, yürüyemez hale gelince Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan ilk muayene sonrası ilaç verilerek evine gönderilen Özhançer, şikayetleri artınca tekrar hastaneye başvurdu. Ardından tekrar yapılan tetkiklerde sol bacağındaki üç atardamarın tıkalı olduğu tespit edildi ve anjiyo kararı alındı. Özhançer, Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen anjiyo sırasında işlemin doktor tarafından değil, onun yönlendirmesiyle asistanlar tarafından gerçekleştirildiğini ve bu esnada damarlarının zedelendiğini iddia etti. Hem terapi merkezindeki hatalı uygulamalar hem de Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ndeki ihmaller zinciri sonucu sol bacağının kesildiğini öne süren Sabri Özhançer, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Özhançer, ihmali olan herkesin adalet önünde hesap vermesini ve gerekli cezaları almasını istedi.

"Müdahale edilmezse ayağımın kesileceğini söyledim, beni azarlayarak hiçbir şey olmadığını söylediler"

Sabri Özhançer, "Belimde kilodan dolayı ağrı vardı. Sosyal medyada gezerken karşıma Kırıkhan Şifa Terapi, M.Ö. adlı şahıs çıktı ve aradım. Yanına gelmemi söyledi ve belimde üç kırık olduğunu belirtti. Tedavi edeceğini söyleyerek boynuma ip taktı ve ileri doğru çekti. Ardından pantolonumun üzerinden damara bakmaksızın iki bacağıma toplamda 8 tane iğne yaptı. Sonra ayağımı bağlayarak ters bir şekilde astı. Eve geldikten bir gün sonra ayağımda kızarıklıklar oluştu. Kendisine sorduğumda ortopediye görünmemi söyledi. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde film çekildi, kemik olduğu için bir şey çıkmadı ve iğne yazarak beni gönderdiler. Bir daha gittim, yeniden iğne yazarak gönderdiler. Tekrar gittim ayağımın kızardığını belirttim, kan tahlili aldılar, enfeksiyon olduğunu söyleyip yine iğne yazarak gönderecekti, bunun üzerine ayağımın kızarıp morardığını, müdahale edilmezse ayağımın kesileceğini söyledim ve beni azarlayarak hiçbir şey olmadığını söylediler" dedi.

"Ayağıma yapılan anjiyo esnasında damarım zedelendi"

Ayağına yapılan anjiyo esnasında damarının zedelendiğini öne süren Özhançer, "Ağrılarım artınca sabah Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde başka bir doktora gittim. Renkli röntgen çekildi, üç atardamarın tıkalı olduğu göründü. İki defa anjiyo yapacaklarını belirterek ameliyat edeceklerini söylediler. Başarısız olma durumunda ise bacağımı keseceklerdi, asla kabul etmedim. Doç. Dr. E.H. aileme ameliyata kendisinin gireceğini söylemesine rağmen ameliyatıma 2 asistan girdi. Ameliyatım mesai saatinin bitimine denk geldiği için asistanları sıkıştırarak doktorun telefonla yönlendirmesiyle gerçekleşti. Damarım zedelenmişti. Sabah tekrar ameliyata alındım, yine damarlarım açılmadı. Doktor ameliyatıma kendisi girseydi belki bacağım bu hale gelmezdi. 3 gün sonra taburcu oldum" ifadelerini kullandı.

"Sorumlular cezalarını çeksin"

Evrakı olmayan terapi merkezlerine gidilmemesi gerektiğini söyleyen Özhançer, "Evim kira, 3 kızım, 1 oğlum var. 11 aydır çalışamıyorum. Gelen yardımlar ise hastane masraflarına gitti, mağdurum. Kırıkhan'daki tedavimi yapanlar elini kolunu sallayarak geziyorlar. Devlet büyüklerimizden ricam sorumluların cezalarını çekmeleri. Ben bu acıyı yaşadım, kimse yaşamasın. Evrakı ve ruhsatı olmayan yerlere gidilmesini istemiyorum. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Savcılık bilirkişiye devretmiş, bilirkişi üniversite hastanesinden raporları almış. Üniversitenin yazdığı raporda bacağımı ameliyat ettikten sonra şifa bulduğumu, hastaneden ayrıldıktan sonra evde düzensiz beslenmeden dolayı tıkanma yaşadığımı belirtmiş. Bacağımı açıp bakmadılar, elimde evraklarım olduğu halde söylemeleri zoruma gidiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Gaziantep, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yanlış Tedavi Sonucu Ayak Kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hercai’nin Keriman’ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu
Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti
Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi
Önce kafasına vurdu, sonra boğazını kesip öldürdü Önce kafasına vurdu, sonra boğazını kesip öldürdü
Efes Antik Kenti’nde gece müzeciliği başladı Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği başladı
Dursun Özbek ve Ali Koç’u karşı karşıya getiren transfer Dursun Özbek ve Ali Koç'u karşı karşıya getiren transfer
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
ABD, Gazze’de ateşkes teklifini reddetti ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı Davul zurna ile karşıladılar İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar

18:49
Osimhen’den Suudi Arabistan kararı
Osimhen'den Suudi Arabistan kararı
12:14
MSB’den skandal haritaya tepki
MSB'den skandal haritaya tepki
11:11
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
09:42
Hakan Altun imajını yeniledi
Hakan Altun imajını yeniledi
09:23
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
09:19
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
09:01
Galatasaray’ın Osimhen’e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
08:30
Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
08:22
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
07:54
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
02:42
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 19:22:46. #7.13#
SON DAKİKA: Yanlış Tedavi Sonucu Ayak Kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.