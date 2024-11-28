Yanlış Tedaviye 412 Milyon Dolar Tazminat - Son Dakika
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Yanlış Tedaviye 412 Milyon Dolar Tazminat

ABD'de 'NuMale' kliniği, yanlış tedavi nedeniyle davacıya 412 milyon dolardan fazla tazminat ödeyecek.

28.11.2024 12:50
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ABD'de hastaya "yanlış tedavi" uyguladığı iddia edilen "NuMale" isimli erkek sağlığı kliniğinin, davacıya 412 milyon doları aşkın tazminat ödemesine karar verildi.

New Mexico'da faaliyet gösteren "NuMale"in, 2017'de "yorgunluk" şikayetiyle kliniğe başvuran bir kişiye "yanlış tedavi" uyguladığı iddiasına ilişkin davada jüri kararını açıkladı.

Kliniğin, "hileli ve ihmalkar" davranışlarının zarara sebep olduğunu belirten jürinin kararı doğrultusunda, şirketin davacıya 412 milyon dolardan daha fazla ödeme yapmasına hükmedildi.

Davacının avukatlarından Nick Rowley, şirketin "yaşlıları dolandırarak milyonlar kazanmak için hileli bir plan" kurduğunu savundu.

Avukatlar, yapılacak eklentilerle ödenecek tazminat toplamının ABD'de bir tıbbi uygulama hatası davasında mahkeme tarafından şimdiye kadar belirlenen en yüksek miktar olabileceğini ifade etti.

Söz konusu davacı 2017'de kliniğe "yorgunluk" şikayetiyle kliniğe başvurmuş ve "invaziv erektil disfonksiyon" tedavisi almıştı.

Kaynak: AA

New Mexico, Ekonomi, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yanlış Tedaviye 412 Milyon Dolar Tazminat - Son Dakika

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