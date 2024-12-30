Yapay Çam Ağacından Gelinlik Tanıtımı

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Diyarbakır'da bir firma tarafından yılbaşı dolayısıyla yapay çam ağacından tasarlanan gelinlik ve kıyafetin tanıtımı yapıldı.

Gelinlik üretimi ve satışı yapan firma tarafından merkez Bağlar ilçesindeki şubede düzenlenen programda, yeni yıl dolayısıyla yapay çam ağacı ve çam ağacı süsleriyle tasarlanan gelinlik ve giysinin tanıtımı için mini bir defile düzenlendi.

Firmanın sahibi Mehmet Kaymak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sektörde 15 yılı geride bıraktığını belirterek, yılbaşında böyle farklı bir tasarım yapmaya karar verdiğini söyledi.

"Bir hafta içerisinde projemizi gerçekleştirdik"

Yapay çam ağacından gelinlik ve giysi tasarladıklarını ifade eden Kaymak, "Yaklaşık bir hafta içerisinde hazırladık. Çok güzel iki kostüm çıktı. Tamamen yapay çam ağacından yaptık, doğaya zarar vermemek amacıyla. Bir hafta içerisinde projemizi gerçekleştirdik. Bundan dolayı mutluyuz." dedi.

Gelinliğin tanıtımını yapan Nesrina Bulut, çam ağacı süsler gibi bu tasarımı süslediklerini belirterek, defilelerde genellikle beyaz gelinlik ve renkli kıyafetler giyindiklerini söyledi.

Bu tasarımın ilginç olduğunu, ilgi gördüğünü ifade eden Bulut, "Gelinlikten hiçbir farkı yok. Sadece dışı yılbaşı süslemesi konseptinde." ifadelerini kullandı.