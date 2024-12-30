Yapay Çam Ağacından Gelinlik Tanıtımı

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Yapay çam ağacıyla tasarlanan gelinlik sergilendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir firma tarafından yılbaşı dolayısıyla yapay çam ağacından tasarlanan gelinlik ve kıyafetin tanıtımı yapılarak bölgenin sanat anılmasına dikkat çekti.

Gelinlik üretimi ve satışı yapan firma tarafından merkez Bağlar ilçesindeki şubede düzenlenen programda, yeni yıl dolayısıyla yapay çam ağacı ve çam ağacı süsleriyle tasarlanan gelinlik ve giysinin tanıtımı için küçük bir defile düzenlendi.

Firmanın sahibi Mehmet Kaymak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 15 yıldır bu işi yaptığını, bu tasarımı yapma sebebinin 15'inci yılı dolayısıyla yılbaşı armağanı olarak ülkeye ve Diyarbakır'a armağan etmek istediğini söyledi.

"Bir hafta içerisinde tasarımı yaptık"

Çam ağacından iki kostüm hazırladıklarını belirten Kaymak, "Yaklaşık 1 hafta içerisinde bu tasarımları yaptık. Özelikle belirtmek istediğim bir şey var. Bu bölgenin sanatla anılmasını istiyoruz. Bu bölge sanatıyla, tarihiyle, geçmişiyle anılması lazım. Yaşanan olumsuzluklar, kadın cinayetleri, çocuk cinayetleriyle anılıyor. Bundan dolayı çok üzüntülüyüz. Bu bölgenin kalkınması için herkesin bu tarz projelere imza atması lazım. Medeniyetin doğuşundayız. Kişi giyeceğini zannetmiyorum, ama sanat camiasından talep olursa yapabileceğimizi beyan etmek istiyorum. Nesrina hanımın üzerindeki 10 kiloya yakın bir ağırlığı vardır. 3 yapay ağaçtan yaptık. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Gelinliğin tanıtımını yapan Nesrina Bulut, kıyafeti çam ağacını süsler gibi süslenmiş bir şekilde sunduklarını ifade etti. Bulut, "Bir gelinlik gibi tasarlanması çok güzel. En çok ilgimi çeken bu oldu. Genellikle beyaz gelinlikler giyiyoruz. Gelinlikten hiçbir farkı yok. Sadece dışı süslenmiş noel konseptli. Gelinlik niyetine değil de, partilerde kullanılabilir" diye konuştu.