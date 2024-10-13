Yapay Zeka Çağında Medya Zirvesi

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BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı, Reuters, Associated Press (AP) ve Agence France-Presse'in (AFP) üst düzey yetkilileri yapay zeka çağında medyanın gelişimini görüşmek üzere Cumartesi günü Beijing'de bir araya geldi.

Dört büyük küresel haber ajansı, başkanlarının Aralık 2023'te yaptıkları görüşmede üst düzey diyalog ve işbirliği mekanizması kurmuşlardı.

Xinhua Başkanı Fu Hua, "Yapay zeka teknolojisinin hızlı gelişimi, küresel ekonomik ve sosyal kalkınmayı ve insan uygarlığının ilerlemesini derinden etkiliyor" ifadelerini kullanırken yapay zekanın haber üretimi ve yayımı ortamını yeniden şekillendirdiğini belirtti.

Fu, yapay zeka teknolojisinin haber üretiminin kalitesini, verimliliğini, üretkenliğini ve kapasitesini artırırken bir diğer yandan da yapay zeka tarafından üretilen görüntü ve videolar aracılığıyla yanlış bilgi yayılma riskini de arttırarak, medyanın gelişiminde zorluklar yarattığını söyledi.

Xinhua başkanı, dört haber ajansının teknolojik değişimi benimsemesini, gazetecilik değerlerine bağlı kalmasını ve yanlış bilgilerle mücadele etmesini, ayrıca ortak gelişimi teşvik etmek için iletişim ve işbirliğini güçlendirmesini önerdi.

Fu, "Başlıca küresel haber ajansları, haberlerinin doğru, adil, yetkili ve güvenilir olmasını sağlayarak gazetecilik etiğini koruma sorumluluğunu birlikte üstlenmeli" dedi.

Reuters, AP ve AFP'nin üst düzey yetkilileri de haber ajanslarının gazeteciliği güçlendirmek için yapay zekadan aktif şekilde yararlanması ve riskleri azaltmak için önlemler alması gerektiğini söyledi. Yetkililere göre medya, gazetecilik standartlarına bağlı kalmalı ve halka güvenilir, doğru ve tarafsız haberler sunmayı taahhüt etmeli.

Dört büyük küresel haber ajansı ilgili konularda iletişimi güçlendirip deneyimlerini paylaşmaya devam etme konusunda anlaştı.