Yapay Zeka Çağında Medya Zirvesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yapay Zeka Çağında Medya Zirvesi

Küresel haber ajansları, yapay zekanın medya üzerindeki etkilerini ve işbirliğini tartıştı.

13.10.2024 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı, Reuters, Associated Press (AP) ve Agence France-Presse'in (AFP) üst düzey yetkilileri yapay zeka çağında medyanın gelişimini görüşmek üzere Cumartesi günü Beijing'de bir araya geldi.

Dört büyük küresel haber ajansı, başkanlarının Aralık 2023'te yaptıkları görüşmede üst düzey diyalog ve işbirliği mekanizması kurmuşlardı.

Xinhua Başkanı Fu Hua, "Yapay zeka teknolojisinin hızlı gelişimi, küresel ekonomik ve sosyal kalkınmayı ve insan uygarlığının ilerlemesini derinden etkiliyor" ifadelerini kullanırken yapay zekanın haber üretimi ve yayımı ortamını yeniden şekillendirdiğini belirtti.

Fu, yapay zeka teknolojisinin haber üretiminin kalitesini, verimliliğini, üretkenliğini ve kapasitesini artırırken bir diğer yandan da yapay zeka tarafından üretilen görüntü ve videolar aracılığıyla yanlış bilgi yayılma riskini de arttırarak, medyanın gelişiminde zorluklar yarattığını söyledi.

Xinhua başkanı, dört haber ajansının teknolojik değişimi benimsemesini, gazetecilik değerlerine bağlı kalmasını ve yanlış bilgilerle mücadele etmesini, ayrıca ortak gelişimi teşvik etmek için iletişim ve işbirliğini güçlendirmesini önerdi.

Fu, "Başlıca küresel haber ajansları, haberlerinin doğru, adil, yetkili ve güvenilir olmasını sağlayarak gazetecilik etiğini koruma sorumluluğunu birlikte üstlenmeli" dedi.

Reuters, AP ve AFP'nin üst düzey yetkilileri de haber ajanslarının gazeteciliği güçlendirmek için yapay zekadan aktif şekilde yararlanması ve riskleri azaltmak için önlemler alması gerektiğini söyledi. Yetkililere göre medya, gazetecilik standartlarına bağlı kalmalı ve halka güvenilir, doğru ve tarafsız haberler sunmayı taahhüt etmeli.

Dört büyük küresel haber ajansı ilgili konularda iletişimi güçlendirip deneyimlerini paylaşmaya devam etme konusunda anlaştı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Yapay Zeka, Teknoloji, Güncel, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yapay Zeka Çağında Medya Zirvesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:13 Meteoroloji’den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak
12:13 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur
12:12 Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı
11:27 Sedat Peker’den Köfteci Yusuf sorusuna Süleyman Soylu’lu yanıt Sedat Peker'den Köfteci Yusuf sorusuna Süleyman Soylu'lu yanıt
09:34 Kabine’de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir Kabine'de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir
11:05 Olimpiyat Oyunları’na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı Olimpiyat Oyunları'na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı
10:39 Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu
10:38 Kredi kartlarına katkı payı geliyor Limit düşürmek için sıraya girdiler Kredi kartlarına katkı payı geliyor! Limit düşürmek için sıraya girdiler
10:35 LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
10:20 Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen’den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen'den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor
10:07 Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü
10:02 Arda Güler’in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti’nin başını yaktı Arda Güler'in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti'nin başını yaktı
09:56 Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 13:41:51. #1.13#
SON DAKİKA: Yapay Zeka Çağında Medya Zirvesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.