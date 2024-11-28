Yapay Zeka Devrimi Toplantısı

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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) paydaş kurumlar işbirliğinde "İş dünyasında yapay zeka devrimi" konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, Yeni Nesil Sanayici Platformu Dijital Dönüşüm Komisyonu ile Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) iş birliğinde düzenlenen toplantıda yapay zeka devrimi konusu ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Üyesi Bora Tezel, mevcutta yapay zeka, robot teknolojileri, otomasyon, dijital ve yeşil dönüşümün öne çıktığını söyledi.

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) Halil Aksu ile Arena Bilgisayar Bulut Proje Yöneticisi Onur Tandoğan, yapay zeka araçlarının gelişimi, yapay zekadan faydalanan şirketler, veri güvenliği, süreç otomasyonu, pazarlama ve yapay zeka bağlamında iş dünyasında dijital dönüşümün önemi konularında sunum yaptı.

Yeni Nesil Sanayici Platformu üyeleri, GAGİAD üyeleri ve firma temsilcilerinin katıldığı toplantı soru cevap kısmının ardından sonra erdi.