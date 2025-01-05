Yapay Zeka ile Afet Tehlikeleri Belirlenecek - Son Dakika
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Yapay Zeka ile Afet Tehlikeleri Belirlenecek

TÜBİTAK destekli projede yapay zeka, afet sonrası ardışık tehlikeleri analiz edecek.

05.01.2025 11:16
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6 Nisan 1920

1- Afetlerin ardından oluşabilecek ardışık tehlikeler yapay zeka "DANGER"la belirlenecek

TÜBİTAK tarafından desteklenen projenin yürütücüsü İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Görüm:

"Yapay zeka teknolojileri, öğrenme vakalarından elde edeceğimiz bilgilerin hepsini toplayıp, olayları denetleyen koşul faktörleri, tetikleyiciye ait dağılım faktörlerini, bunların frekansı ve şiddetini hesaplayacak"

"Amacımız statik yerine daha dinamik modellerin her yeni vakayla öğrenme kapasitesini genişleterek, doğruluk payını artıracak modellerin sisteme entegre edilebilmesi. Burada yapay zeka teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip ederek sisteme entegre etmek de çok önem arz ediyor"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu, Suriyelilerin geri dönüşlerini yerinde inceleyecek

Komisyon Başkanı Atay Uslu:

"Komisyon olarak Suriyelilerin güvenli, onurlu ve gönüllü geri dönüşlerine ilişkin Kilis ve Gaziantep'te incelemelerde bulunacağız"

"Suriyelilerle de görüşmeler yapacak dönüş için fikirlerini öğreneceğiz. Sınır kapılarında gönüllü dönenlerle mülakatlar yapacağız, gönüllü dönüş süreçlerini değerlendireceğiz"

(Kemal Karadağ/TBMM)

3- Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı resmi törenlere "sıfır hata" prensibiyle hazırlanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde turkuaz renkli üniforma giyen tek askeri birlik olan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında düzenlenen devlet törenlerinde görev alıyor

Farklı hava şartlarında yapılan törenlerde fiziki yeterlilik ve dayanıklılıklarını artırmaya yönelik

düzenli spor eğitimlerine katılan personel, konuk ülkelerin milli marşlarını seslendirmek için de özel hazırlıklar yapıyor

(Utku Şimşek/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Mevlana Müzesi, 2024'te 3 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladı

Her yıl Mevlana'nın "Ne olursan ol yine gel" çağrısına uyarak dünyanın dört bir yanından turistin geldiği Mevlana Müzesi, geçen yıl 3 milyon 48 bin 55 ziyaretçi çekti

Konya İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Yünden:

"Son zamanlarda Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden ciddi ziyaretçi alıyoruz. Batı'daki Müslümanların da çok muazzam ilgisi söz konusu"

(Savaş Güler/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Siber Güvenlik Başkanlığına ilişkin kanun teklifi bu hafta TBMM'ye sunulacak

Teklifle, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulacak Siber Güvenlik Başkanlığının yasal altyapısı oluşturulacak

(Kemal Karadağ/TBMM)

6- TBMM'de bu hafta

Genel Kurul, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak

DEM Parti heyeti, yarın AK Parti TBMM Grubu ile Gelecek Partisi ve Saadet Partisi genel merkezlerini ziyaret edecek

(Kemal Karadağ/TBMM)

7- Trump ve kabinesi bu yıl kripto para piyasasının rotasını belirleyecek

Kripto para piyasasında geçen yıl önemli gelişmeler neticesinde fiyat rekorları kırılırken ABD Başkanı seçilen Trump ve kabinesinin politikaları da piyasanın yön bulmasında etkili olacak

Türkiye'de de kripto varlıklara yönelik yasal çerçevenin yürürlüğe girmesinin ardından ikincil düzenlemelerin yapılması bekleniyor

Bitcoin ve Ethereum'un geçen yıl spot ETF'lerinin onaylanmasıyla bu yıl diğer kripto para projelerine yönelik yapılacak yeni başvurular da takip edilecek

(Mertkan Oruç/Ankara)

8- Para piyasası fonlarının 2025'te de iyi performans göstermesi bekleniyor

Türkiye Hayat Emeklilik Fon Yönetimi ve Ekonomik Araştırmalar Direktörü Gürol Sami Özer:

"Geçen yıl sektördeki getirilere baktığımızda katılım dahil altın fonlarının ortalama getirisi yüzde 55,5 iken para piyasası fonlarının ortalama getirisinin yüzde 60,7 olduğunu görmekteyiz"

"Katılım tarafında yeni fonlara yönelik çalışmalarımız var. Bunlardan bazıları yurt dışındaki varlık sınıflarına yatırım yapacak, bazıları da yurt içinde ama şu anda sektörde olmayan farklı fonlar olacak"

(Murat Aslan-Mahmut Çil/İstanbul) (Fotoğraflı)

9- Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri 2024'te borsada "iç açıcı performans" sergilemedi

Geçen yıl İskoç ekibi Celtic yatırımcısına en çok kazandıran kulüp olurken onu İtalyan ekiplerinden Lazio, Juventus ve Portekiz ekibi Benfica izledi

Hollanda ekibi Ajax, Portekiz ekiplerinden Porto, Sporting CP, Alman ekibi Borussia Dortmund ve İngiliz ekibi Manchester United ise 2024'te yatırımcısına kaybettirdi

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yapay Zeka ile Afet Tehlikeleri Belirlenecek - Son Dakika

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