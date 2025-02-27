Yapay Zeka ile Balık Araba Sürdü - Son Dakika
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Yapay Zeka ile Balık Araba Sürdü

Adana'da öğrenciler, yapay zeka ile japon balığına araba sürdürdü. Projenin amacı iletişimi artırmak.

27.02.2025 19:35
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Bu balık araba sürüyor

Yapay zeka ile japon balığına araba sürdürdüler

ADANA - Adana'da üniversite öğrencileri yapay zeka ile japon balığına araba sürdürdü. Öğrenciler hedeflerinin teknolojik araçlarla canlılar arasındaki iletişimi artırmak olduğunu söyledi.

Yapay zeka artık günümüzde her alanda kullanılıyor ve hayatımıza entegre olmuş durumda. Adana'daki Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi mühendislik fakültesi öğrencileri de teknolojik araçlarla canlılar arasındaki iletişimi arttırmak ve yapay zeka ile yapılabilecekleri göstermek amacıyla araba süren balık projesini hayata geçirdi.

Arabayı balık sürüyor

4.5 aylık süreçte yapılan projede oyuncak arabanın üzerine entegre edilen fanus içerisindeki japon balığı sensörlerle izleniyor ve balığın hareketlerine göre sensörler devreye girip araç o yönde hareket ediyor.

"Amaç, yapay zeka ile neler yapıldığını göstermek"

Proje hakkında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Elektrik Elektronik Mühendisliği 2.sınıf öğrencisi Musa Malkoç, yapay zekanın hayatımızın her alanına entegre olduğunu belirterek, "Biz bu projeyi yapay zeka algoritmalarını kullanarak hayatımızın her noktasında sınırların olmadığını göstermek istedik. Buradaki amaç balığa arabayı sürdürmekten ziyade yapay zeka ile neler yapabileceğimizi göstermek. Bu teknolojiyi kullanarak bir balık araba sürebiliyorsa, insanlar çok daha fazla şeyler yapar. Biz bu projeyi giriş dersi olarak 4.5 aylık bir süreçte yaptık" ifadelerini kullandı.

"Yarışmalara katılacağız"

Elektrik Elektronik Mühendisliği 2.sınıf öğrencisi Volkan Kıvanç ise yarışmalara katılmak istediklerini belirterek, "Bu projemizin amaçlarından bir tanesi ileride yapabileceğimiz projelerin temel taşını oluşturmaktı. Sensörler balığı tanıyor, balık hangi yöne giderse motorlar o yöne doğru çalışıp aracı hareket ettiriyor. Bu projeyle yarışmalara da katılmayı planlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Adana, Japon, Son Dakika

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